Ya fueron los tapados negros: el color que va a ser tendencia elegante y dominará el invierno 2026

La moda vuelve a desafiar los clásicos y propone un cambio fuerte en una de las prendas más icónicas del inviern o: los tapados. Durante años, el negro fue el color indiscutido por su elegancia y facilidad para combinar. Sin embargo, el invierno 2026 trae una alternativa que mantiene la sofisticación, pero suma calidez y personalidad, posicionándose entre las principales tendencias .

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El tapado retro vintage que vuelve a estar en tendencia en otoño e invierno 2026

El tono que comienza a dominar las colecciones es el terracota , un color inspirado en la tierra que aporta un equilibrio perfecto entre lo neutro y lo distintivo. Este matiz se convierte en el gran protagonista de los abrigos, desplazando poco a poco al negro tradicional dentro de la moda actual.

El terracota se destaca por su versatilidad y su capacidad de adaptarse a distintos estilos. Puede encontrarse en tapados largos, trenchs, sacos y abrigos de distintos cortes, lo que lo posiciona como uno de los tonos más fuertes del invierno 2026 .

A diferencia del negro, que suele generar combinaciones más sobrias, el terracota aporta un toque cálido que eleva cualquier outfit. Especialistas en moda aseguran que este color permite construir looks elegantes sin caer en lo predecible, algo clave dentro de las nuevas tendencias .

Además, combina muy bien con tonos neutros como beige, blanco, marrón o incluso denim, lo que facilita su incorporación al guardarropa.

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Por qué los tapados negros pierden protagonismo

Los tapados negros seguirán siendo un clásico, pero las tendencias actuales buscan ampliar la paleta de colores y salir de lo convencional. El auge de prendas minimalistas hace que el color cobre mayor relevancia en la construcción del estilo.

En este contexto, el terracota aparece como una alternativa sofisticada que mantiene la elegancia del invierno, pero con una impronta más moderna. Este cambio refleja una evolución en la moda, donde la personalidad gana terreno frente a lo básico.

El invierno 2026 confirma que los clásicos pueden reinventarse. El avance del terracota demuestra que la elegancia no depende de un solo color, sino de cómo se adapta a las nuevas formas de expresión.