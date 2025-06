Una periodista de Rumanía protagonizó un blooper: informaba de las inundaciones y cayó a una zanja

Embed Un lamentable episodio vivió la periodista rumana Luliana Damian mientras se encontraba en pleno directo televisivo



Afortunadamente se encuentra bien y solo se trató de un gran susto pic.twitter.com/5ha5iMQ7pZ — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 31, 2025

Sin soltar el micrófono, se acercó a su camarógrafo. "He tragado agua", le dijo. Mientras trataba de ver si su teléfono se había mojado, alguien le gritó desde lejos: "Te dije que no te acercaras a los autos", a lo que ella respondió "No me di cuenta".