Qué no decirle a un mecánico para evitar que te cobren de más: los consejos de un profesional

Por otro lado, también recomendó a los usuarios no "estar presente" en el taller mecánico mientras realiza la reparación del vehículo. Long reconoció que "ha tenido clientes" que le han dicho "si podían entrar" a su taller y "observar cómo trabajo": "He tenido clientes que me han dicho si podían entrar en mi taller y observar cómo trabajo. Eso indica que no confían en mí y que quieren verme cómo lo hago".