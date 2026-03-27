Por qué hay personas que evitan las fotos: la opinión de una influencer que desató debate en redes

Posar para fotos es una práctica común en mucha gente. Hay quienes lo hacen por gusto, diversión o incluso trabajo y hay otros que disfrutan aparecer en las fotos para guardar momentos en la memoria. Sin embargo, existen aquellos que evitan a toda costa una cámara y piden a su entorno no aparecer en ninguna fortografía.

Una abuela de 85 años respondió una pregunta sobre sus mayores miedos y se hizo viral: "Estoy esperando..."

Una influencer española reflexionó sobre esta práctica y desató un debate en redes sociales. El video superó las 500 mil visitas y generó comentarios de quienes se suman a la filosofía "anti- cámaras"

Una influencer española, conocida por su nombre de usuario "@clersssss" en TikTok publicó un video reflexionando sobre las personas que se niegan a salir en fotos . La joven comenzó expresando su confusión por esta postura y destacó a quienes se enojan cuando ven que aparecieron en una fotografía. "La gente que se pone súper a la defensiva y agresiva porque sale de fondo en una de tus fotos, siempre pienso que están en búsqueda de captura", opinó

La joven reflexionó la reacción de algunas personas y dejó en claro su postura cuando le piden que borre las fotos. "¿En qué país te están buscando? ¿Quién eres, Michael Jackson?", opinó sarcástica.

El debate en redes sociales

El video de la tiktoker se hizo viral en redes sociales y cientos de usuarios comentaron su opinión al respecto. Hay quienes se mostraron del lado de la joven y opinaron que los "anti-cámara" suelen ser muy exagerados con sus reacciones cuando se ven así mismos en fotos ajenas.

Mientras que, por otro lado, hubo quienes explicaron los diferentes motivos que tienen las personas para no tomarse fotos, que van desde la vergüenza, el miedo a exponerse y hasta sensaciones de pánico que muchos atraviesan por traumas del pasado.

"Hay gente que tiene miedo de que se burlen o de saber donde termina la foto. Solo hay que tener un poco de empatía"; "Yo no quiero salir en fotos de fondo porque siempre me veo fea y me baja mucho la autoestima", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.