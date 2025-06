Le puso aceite de oliva al motor: una influencer contó cómo le arruinó el auto a su padre

El episodio se volvió viral por lo insólito del error y la forma despreocupada en que lo narró. “La típica del aceite, que es como si fuese un bidón con dos gotitas de agua ”, describió. Contó que buscó un video explicativo, identificó la tapa adecuada bajo el capot y utilizó el aceite que tenía en casa: “Tenía los dos, el de oliva y el de girasol. Me pareció que el oliva era mejor , como poner nafta premium”.

Los comentarios de sus compañeros

Su relato desató reacciones inmediatas en el estudio. El conductor Cris Vanadía no pudo ocultar su asombro: “No, aceite de la cocina le pusiste al auto… No está bien eso”. Una compañera dudó de la veracidad del relato, pero Domi se mantuvo firme: “Esto no es mentira. Lo busqué en YouTube”.