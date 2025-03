Evangelio de hoy, 1 de marzo: "Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Pontifex_es/status/1893633153505677818&partner=&hide_thread=false En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025

La reflexión del Papa Francisco

«El que no recibe el Reino de Dios como un niño, no entrará en él» Esta es la novedad: el discípulo no solo debe servir a los pequeños, (…) Es el primer paso para abrirnos a Él. Sin embargo, a menudo nos olvidamos de esto. En la prosperidad, en el bienestar, vivimos la ilusión de ser autosuficientes, de bastarnos a nosotros mismos, de no tener necesidad de Dios".