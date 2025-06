"Escucho, pero no despido": el divertido reto de TikTok que pone a jefes y empleados a confesar sus errores

El formato de este juego es simple pero efectivo: el jefe o la jefa aparece en el centro de la cámara, mientras que los empleados se ubican a los lados. Luego de la frase clave, "escucho, pero no despido", cada uno de los empleados confiesa sus meteduras de pata, algunas de ellas tan insólitas que los supervisores no pueden evitar quedar sorprendidos, lo que genera reacciones divertidas y momentos de tensión cómica.

Comentarios como "El problema no es que no despida, es que no va a olvidar", "Se abrieron tres vacantes de la nada" o "El próximo 'Escucho, pero no despido' será con personal nuevo" inundan los vídeos, reflejando el tono jocoso y a veces irónico que el reto despierta en los usuarios.