El peor San Valentín: un streamer ignoró los pedidos de un joven y le "robó" la novia en vivo

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo y generó debate en redes sobre los límites del entretenimiento digital.

Un streamer se fue de fiesta con una fan pese a los ruegos de su novio.

El romanticismo de Día de San Valentín dejó una escena viral inesperada en las redes. Se trató de una joven que decidió marcharse de una fiesta con el streamer estadounidense Braden Peters, conocido en redes como Clavicular, pese a los ruegos de su novio.

El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo a través de Kick, donde el creador de contenido interactuaba con seguidores. En medio del directo, el novio de la fan irrumpió para pedirle que no se llevara a su pareja. “No puedes robarme a mi chica. Es el Día de San Valentín”, se lo escucha decir.

Lejos de apaciguar la situación, el streamer respondió con burlas y descalificaciones hacia el joven, afirmando que la celebración ya había terminado y ridiculizando su actitud frente a la audiencia. "Tío, el día de San Valentín terminó hace 18 minutos, así que te puedes ir a la mierda", dijo el streamer en pleno directo.

Embed Esta chica DEJÓ a su novio el día de San Valentín para irse a casa con Clavicular, y él le rogaba que no lo hiciera



“... Eres un buen chico, Clav... No me hagas esto, hermano... Es el día de San Valentín”. pic.twitter.com/MChzlTROdK — Jesus Osorio (@jesus_osorior) February 15, 2026 La transmisión concluyó con imágenes de Clavicular abandonando la fiesta junto a la joven. Sin embargo, no trascendió cuál fue el desenlace posterior ni si la escena fue pactada entre los protagonistas. De todos modos el fragmento se viralizó rápidamente en redes sociales y volvió a colocar al influencer en el centro de la polémica.

Con 20 años, Clavicular se ha vinculado al movimiento conocido como “looksmaxxing”, una corriente digital que promueve la maximización del atractivo físico masculino mediante cambios de estilo de vida y, en algunos casos, prácticas cuestionadas.