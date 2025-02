El juego visual que revela cuál si no toleras quedarte quieto: ¿qué ves primero?

Si viste el sol:

Si viste esto es porque tus miedos impiden concretar todo lo que pasa por tu cabeza. Soles vacilar en la toma de decisiones y dudas mucho de tus capacidades. Con esfuerzo y perseverancia se puede tener todo lo que se desea. Cuando entiendas todo el potencial y valor que tienes, verás como todo mejora a tu favor.

Si viste las manos:

Ver esto indica que consideras que la vida es muy corta y debido a esto, jamás rechazas ningún plan. Transitas tus días como si no existiera un mañana. No sabes guardar rencor y perdonas con facilidad cuando te lastiman. Sos una persona que no tolera quedarse quieta. Sales corriendo de los espacios en los que no te permiten avanzar.