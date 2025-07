Discriminación viral: es de Brasil y dos argentinas la humillaron porque creyeron que no hablaba español

Una joven brasileña, conocida bajo el usuario @dudachagasrios compartió en TikTok una experiencia de discriminación que vivió durante un vuelo a Buenos Aires. El video rápidamente se volvió viral, donde cuenta como dos pasajeras argentinas la insultaron creyendo que no hablaba español, sin saber que ella entendía todo. “Dos argentinas me humillaron adentro del avión pensando que yo no hablaba español y yo estaba ahí entendiendo todo” comienza relatando la usuaria.