Contó su desesperada situación en las redes sociales y quedó impactada con la reacción de los usuarios

“Estoy agotada mentalmente. Me quiero rendir. Meta mandar CVs y ni una llamada. Tengo un bebé de 2 años que alimentar y una nena de 11 años que no puedo traer a mi casa porque no tendría para darle de comer. Vivo a mate y día por medio hago la cena. Necesito trabajar. Necesito comer”, escribió @gimesanchez93, cuyo posteo superó los 2 millones de visualizaciones, 30 mil "me gusta" y más de 260 comentarios.