Cómo limpiar la pantalla del televisor con 1 solo ingrediente y que luzca como nueva

Si la pantalla de tu televisor está llena de huellas y polvo, no hace falta recurrir a productos costosos o químicos agresivos. Con un solo ingrediente que seguro tenés en casa , podés dejarla como nueva con estos trucos de limpieza . Cómo hacerlo de manera rápida , efectiva y sin dañarla.

Así podés limpiar tu televisor y que no quede marcado el paño.

Paso 3: Utilizá un paño de microfibra

No uses toallas de papel ni trapos que puedan rayar la pantalla. Lo ideal es un paño de microfibra limpio y seco, que no deje pelusas ni marcas en la superficie.