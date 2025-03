Viajá en marzo a ver los mejores recitales de Argentina

Super Bowl: Justin Timberlake emocionó a todos en el show del entretiempo Justin Timberlake será una de las atracciones de Lollapalooza Argentina 2025.

Las entradas están a la venta en el sitio web de All Access. El viernes 21 de marzo van a hacer su presentación Justin Timberlake, Alanis Morissette, Foster The People, Los Ángeles Azules, Mon Laferte, Charlotte de Witte, Catriel & Paco Amoroso, Parcels, Blond:ISH, Lasso, Barry Can't Swim, Ana Mena, Nessa Barret, Doblep, Micro TDH, Darumas, PabloPablo, Spreen x Matute, Vinocio, Planta, Mick Shake, Queraltz Lahoz y La Cintia.