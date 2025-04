YouTube cumple 20 años: así era el primer video que revolucionó la historia

Este miércoles 23 de abril se cumplen 20 años desde que un joven llamado Jawed Karim subió el primer video a una plataforma entonces desconocida: YouTube . La grabación, de apenas 18 segundos, fue filmada en el zoológico de San Diego y se tituló simplemente "Me at the zoo" (Yo en el zoológico). Hoy acumula 355 millones de visualizaciones.

Los 20 años de YouTube y la revolución de los videos en internet

Aunque YouTube fue creado el 15 de febrero de 2005, no fue hasta ese 23 de abril a las 20.27 cuando la plataforma de videos se puso realmente en marcha. Desde entonces, "Me at the zoo" es considerado un “artefacto histórico” de internet.