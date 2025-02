Tomá nota: estos son los videojuegos gratuitos de PlayStation Plus para marzo

La empresa Sony ha revelado los videojuegos gratuitos que llegarán a PlayStation Plus este marzo de 2025 y ofrece una selección diversa para los suscriptores del servicio. Así, a partir del 4 de marzo, los usuarios podrán descargar títulos que van desde aventuras de rol hasta plataformas y colecciones nostálgicas. En total son tres títulos y apuntan a todos los públicos , ya que hay para adultos, pero también para niños.

Dragon Age: The Veilguard (PS5)

Embed - Dragon Age: The Veilguard | Official Launch Trailer

El gran protagonista del mes es Dragon Age: The Veilguard, la cuarta entrega de la aclamada saga de rol de BioWare. El título, lanzado hace apenas unos meses, combina una narrativa profunda con combates dinámicos y un mundo lleno de magia y política. Aunque recibió críticas positivas, su desempeño comercial no fue el esperado, lo que llevó a su inclusión temprana en PlayStation Plus.