"¿Te has muerto?": cómo funciona la insólita aplicación China que es furor y desató un amplio debate.

Una nueva aplicación China , llamada " ¿Te has muerto? ", se posicionó primera entre la lista de las más descargadas de pago en el país, desató polémica y abrió el debate sobre la soledad de los ciudadanos chinos en una sociedad caracterizada por el envejecimiento y el auge de los hogares unipersonales

Se trata de una aplicación creada para que personas que viven solas confirmen periódicamente su estado mediante un sencillo registro diario. Solo está disponible para dispositivos iOS con un precio de 8 yuanes (aproximadamente 1,1 dólares).

La herramienta permite al usuario introducir un contacto de emergencia y realizar un ‘check-in’ diario . En caso de no registrar actividad durante dos días consecutivos, el sistema envía al tercer día un aviso por correo electrónico a la persona designada para que compruebe su situación.

El auge de esta aplicación coincide con un contexto demográfico en el que China enfrenta un crecimiento exponencial de los hogares unipersonales , impulsado tanto por el envejecimiento de la población como por la movilidad laboral y el retraso en la formación de familias .

Las personas que usan la aplicación deben presionar este botón diariamente para confirmar que están vivas.

El Ministerio de Asuntos Civiles indica que el número de personas que viven solas aumentó de forma constante en los últimos 10 años: contabilizan más de 92 millones de personas . Varios estudios proyectan que esta tendencia seguirá al alza en los próximos años. Un informe del Instituto de Investigación Beike estima que esa cifra podría situarse entre 150 y 200 millones en 2030 .

"Aviso importante: Soy Luna. He estado inactiva por varios días consecutivos. Ven a revisar cómo me encuentro físicamente", dice la notificación de la aplicación.

El debate

La aparición de la aplicación y su éxito desató el debate en la red social china Weibo (nuestro X), donde millones de usuarios se refieren al tema.

El exeditor del medio oficialista Global Times, Hu Xijin, opinó en la plataforma que la aplicación "puede ayudar a muchos ancianos que viven solos", pero sugirió que un cambio de nombre por otro menos explícito podría aportar "mayor consuelo psicológico".

Según constató EFE, otros comentarios pusieron su acento en las limitaciones. Algunos cuestionan eficacia del sistema al depender exclusivamente del correo electrónico y del registro manual diario, mientras que otros ironizan sobre el cansancio de "seguir fichando" fuera del trabajo.

Aplicacion-Has-muerto Así es la aplicación "¿Te has muerto?".

"Solo sirve para registrarte todos los días; si te pasa algo, el aviso llega demasiado tarde", señaló un internauta en referencia al margen de varios días antes de que se active la alerta.

El debate que rodea a la app también se relaciona con una discusión más amplia en Asia oriental sobre la llamada "muerte en soledad", un fenómeno registrado hace años en países como Japón y Corea del Sur y que ha comenzado a ganar visibilidad también en China, tanto entre personas mayores como entre jóvenes urbanos que viven solos.