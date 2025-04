Paso a paso: cómo vaciar la "papelera" de WhatsApp, a pesar de que no existe

A diferencia de aplicaciones como Gmail, en WhatsApp no hay realmente una papelera al estilo más tradicional para el contenido eliminado. Pero esto no significa que no podamos borrar mensajes, archivos multimedia o chats completos para liberar espacio en el dispositivo. Este proceso está disponible para todos los usuarios de la app, aunque la forma de acceder puede variar un poco si tenemos un celular con sistema operativo móvil Android o si en cambio utilizamos un iPhone con iOS.