Inteligencia Artificial: lo mejor y lo peor de DeepSeek, el fenómeno del que todos hablan

Lo que parecía un terreno dominado por ChatGPT de Open AI y Gemini de Google ahora tiene un nuevo jugador a la altura y vale la pena explorar las ventajas y desventajas de este particular desarrollo.

DeepSeek App Inteligencia Artificial IA La plataforma china de Inteligencia Artificial Deepseek se ha convertido en un fenómeno global

También impacta que este desarrollo funcione con menos recursos que otros grandes modelos de IA. Esto se debe a una “oportuncrisis” ya que Estados Unidos obligó hace tiempo a las grandes empresas de su país a no vender chips a China y el país logró transformar el problema en un desafío.

Lo que parecía un terreno dominado por ChatGPT de Open AI y Gemini de Google ahora tiene un nuevo jugador a la altura

"Eso ha obligado a empresas chinas como DeepSeek a innovar para poder hacer más con menos”, afirmó a la BBC Marina Zhang, profesora asociada de la Universidad Tecnológica de Sídney.

Lo peor

A pesar del éxito, DeepSeek, como cualquier tecnología emergente, no está exenta de críticas o puntos débiles.

Sus respuestas están limitadas a datos de entrenamiento realizados hasta octubre de 2023, por lo que la precisión de sus resultados puede variar.

También al límite de entrenamiento se suman los sesgos de género o raza que sufren otras plataformas y se añade el factor político, ya que DeepSeek es un desarrollo chino con fuerte control gubernamental.

La mejor muestra es consultarle a esta IA qué pasó en 1989 en la plaza de Tiananmen en China para descubrir que no se obtendrán respuestas.

DeepSeek App Inteligencia Artificial IA La plataforma china de IA tiene restricciones y censura política ante preguntas como esta que pide información sobre los sucesos ocurridos en la plaza Tiananmen en 1989.

Otra preocupación es la protección de datos del usuario. Aunque la plataforma se rige con estándares de seguridad habituales, siempre hay sospecha de que la información personal de los usuarios pueda tener otros fines.

Y ahora qué sigue con la inteligencia artificial

Más allá de lo que pueden o no aprovechar los usuarios, el futuro de la IA depende del mercado.

El suplemento económico Cinco Días, del diario El País, señaló en su editorial de este sábado 1 de febrero que no hay que subestimar el impacto de la llegada de la plataforma china.

“El Nasdaq ha recuperado buena parte del terreno perdido tras un lunes en el que los futuros llegaron a caer el 5%. Pero esto no significa que DeepSeek haya sido una tormenta de verano; la posibilidad de entrenar un modelo de IA competitivo con una inversión en equipamiento mucho menos intensa, y el hecho de que una empresa china pueda competir con los mastodónticos proyectos de Silicon Valley, es un cambio de calado en el ecosistema. Pero sus consecuencias son más complicadas de calibrar; de entrada ni siquiera sabemos si habrá menos inversión en chips porque no hace falta o más porque surgirán más modelos de IA”, afirmaron.

La posibilidad de entrenar un modelo de IA con una inversión mucho menos intensa, y que una empresa china compita con los mastodónticos proyectos de Silicon Valley, es un cambio de calado en el ecosistema. La posibilidad de entrenar un modelo de IA con una inversión mucho menos intensa, y que una empresa china compita con los mastodónticos proyectos de Silicon Valley, es un cambio de calado en el ecosistema.

DeepSeek, la Inteligencia Artificial china que desafía a ChatGPT y gana popularidad DeepSeek, la Inteligencia Artificial china que desafía a ChatGPT y gana popularidad

Por otro lado, Jeremy Gleeson, director de inversiones en tecnología global de Allianz Global Investors, explicó que la capacidad de DeepSeek de ofrecer servicios de calidad, pero con menores costos, es destacable aunque no se debe olvidar que aún estamos en los inicios del fenómeno.

"No sorprende la gran atención que DeepSeek ha captado en los últimos días, dada la fiebre actual en torno a la IA. Sin embargo, a la hora de identificar a los verdaderos ganadores de estos avances somos conscientes de que no debemos sacar conclusiones precipitadas basándonos en datos limitados o en afirmaciones aisladas", afirmó.

A la hora de identificar a los verdaderos ganadores de estos avances somos conscientes de que no debemos sacar conclusiones precipitadas A la hora de identificar a los verdaderos ganadores de estos avances somos conscientes de que no debemos sacar conclusiones precipitadas

Deseo y decepción

Pocas cosas son tan frustrantes como ver una y otras vez imágenes de un lugar en Instagram para luego ir en persona y descubrir que no era tan estético ni tan bello como en las fotos. Una experiencia similar están atravesando muchos usuarios con DeepSeek, la IA china que se ha vuelto un fenómeno viral.

El ruido mediático -del cual he sido parte- sobre su explosión de popularidad generó tanta ansiedad que solo el golpe de realidad fue equivalente.

DeepSeek sorprende en su funcionamiento, pero todavía le queda mucho camino por recorrer.

Aún no puede procesar imágenes y texto simultáneamente, no tiene acceso a internet en tiempo real, no es tan fluido en idiomas ni cuenta con comando de voz para chats conversacionales como su competencia.

Ahora solo queda ver si evoluciona a revolución tecnológica o se queda en moda pasajera.