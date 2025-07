Criptomonedas: Argentina lidera en inclusión femenina, pero no cierra la brecha de género

La investigación “La brecha que persiste” (2024) realizada por la ONG Chicas en Tecnología mostró que aunque las mujeres son mayoría en la población universitaria, sólo hay 37,3% en carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y apenas 1 de cada 5 estudiantes de programación son mujeres.

Aunque el 95% de las mujeres latinoamericanas ha escuchado hablar de criptomonedas, solo el 28% entiende qué es blockchain y apenas el 42% sabe qué son los NFT, frente al 56% de los hombres. Esto evidencia una brecha no solo de acceso, sino también de comprensión del ecosistema, según señala la investigación de Bitso.

¿Quiénes son las usuarias?

El estudio también traza un perfil etario: las mujeres tienden a incorporarse al mundo cripto en etapas más avanzadas.

Mientras que en el segmento joven (18 a 24 años) representan solo el 27% de las usuarias, superan el 40% a partir de los 55 años, llegando al 43% en el grupo de mayores de 65.

También se destacó un leve crecimiento en la franja de 35 a 44 años, donde la participación femenina aumentó un punto porcentual.

Hay participación dispar de mujeres en el mundo de las criptomonedas Argentina lidera en inclusión femenina en el mundo de las criptomonedas, pero no cierra la brecha de género Gentileza

Incluir no es solo contar

Desde Bitso subrayan que la inclusión femenina no se trata únicamente de alcanzar una cuota. “El compromiso radica en reducir las brechas históricas que han limitado la participación de las mujeres en sectores como el financiero y el tecnológico”, señaló Ximena Salgado, vicepresidenta Global de Producto en la compañía.

Según explicó la ejecutiva, Bitso implementó políticas internas para sumar mujeres en cargos de liderazgo y desarrollar productos de inversión con enfoque de género.

Problema con solución

Cerrar la brecha de género en el universo cripto exige una estrategia multifactorial. El acceso a tecnologías digitales, la alfabetización financiera con perspectiva de género y la promoción de culturas de ahorro son elementos clave para lograr una verdadera equidad. Más allá de la inclusión individual, se trata de fortalecer la independencia económica femenina y, con ello, la resiliencia financiera de toda la región.

Argentina, con su avance sostenido en participación femenina dentro del ecosistema cripto, demuestra que hay oportunidades concretas. Pero también deja en evidencia que el cambio requiere algo más que tecnología: hace falta decisión política, educación accesible y una transformación cultural que deje atrás los viejos moldes de exclusión.

Criptobros, una cultura tóxica

Esta subcultura dentro del mundo de las criptomonedas y las inversiones es un obstáculo cultural que no solo excluye a las mujeres, sino también a cualquier indicio de diversidad.

La mayoría son hombres jóvenes con una actitud que combina entusiasmo desmedido, búsqueda de riqueza rápida y una estética ligada al éxito ostentoso.

Este modelo no solo deja afuera a las mujeres sino también a muchos hombres mayores y reniegan de cualquier trabajo vinculado a formas tradicionales de ganar dinero.

Promueven una visión del ecosistema cripto como una vía directa hacia la libertad financiera, muchas veces sin una comprensión profunda de los proyectos que respaldan y tienden a minimizar los problemas estructurales del sector como la falta de regulación, las estafas o el impacto ambiental.

Su principal problema es que en lugar de construir confianza en torno a la tecnología y las inversiones, los criptobro refuerzan en el mundo digital los mismos estereotipos de la cultura tradicional.

Glosario Cripto

Criptomoneda (o criptoactivo): Moneda digital que utiliza criptografía para garantizar su seguridad. La más conocida es Bitcoin, pero hay miles, como Ethereum, Solana o USDT (una stablecoin).

(o criptoactivo): Moneda digital que utiliza criptografía para garantizar su seguridad. La más conocida es Bitcoin, pero hay miles, como Ethereum, Solana o USDT (una stablecoin). Blockchain (cadena de bloques): Se trata de un registro digital descentralizado y público donde se almacenan todas las transacciones. Cada bloque contiene información que se enlaza al siguiente, creando una cadena segura y transparente.

(cadena de bloques): Se trata de un registro digital descentralizado y público donde se almacenan todas las transacciones. Cada bloque contiene información que se enlaza al siguiente, creando una cadena segura y transparente. Bitcoin (BTC): Es la primera criptomoneda, creada en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona sin intermediarios ni bancos y su emisión está limitada a 21 millones.

Es la primera criptomoneda, creada en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona sin intermediarios ni bancos y su emisión está limitada a 21 millones. Wallet (billetera digital): Aplicación o dispositivo donde se almacenan las claves privadas para acceder a tus criptomonedas. Puede ser hot (conectada a internet) o cold (fuera de línea).

(billetera digital): Aplicación o dispositivo donde se almacenan las claves privadas para acceder a tus criptomonedas. Puede ser hot (conectada a internet) o cold (fuera de línea). Exchange (casa de cambio): Plataforma donde se compran, venden o intercambian criptomonedas. Ejemplos: Binance, Ripio, Lemon o Buenbit.

(casa de cambio): Plataforma donde se compran, venden o intercambian criptomonedas. Ejemplos: Binance, Ripio, Lemon o Buenbit. Token: Activo digital que se emite sobre una blockchain ya existente (por ejemplo, Ethereum). Hay tokens de utilidad, de gobernanza y hasta coleccionables (NFT).

Activo digital que se emite sobre una blockchain ya existente (por ejemplo, Ethereum). Hay tokens de utilidad, de gobernanza y hasta coleccionables (NFT). NFT (Token No Fungible): Activo digital único y no intercambiable. Se usa para representar arte digital, música, entradas a eventos o ítems en videojuegos.

(Token No Fungible): Activo digital único y no intercambiable. Se usa para representar arte digital, música, entradas a eventos o ítems en videojuegos. HODL: Jerga cripto para “hold” (mantener). Se refiere a conservar una criptomoneda a largo plazo, sin venderla pese a las subas o caídas del mercado.

Jerga cripto para “hold” (mantener). Se refiere a conservar una criptomoneda a largo plazo, sin venderla pese a las subas o caídas del mercado. Stablecoin: Criptomoneda cuyo valor está atado a un activo estable, como el dólar. Ejemplos: USDT (Tether), USDC o DAI. Son muy usadas en Argentina como cobertura frente al peso.

Criptomoneda cuyo valor está atado a un activo estable, como el dólar. Ejemplos: USDT (Tether), USDC o DAI. Son muy usadas en Argentina como cobertura frente al peso. Rug pull (estafa): Cuando los desarrolladores de un proyecto cripto desaparecen con el dinero de los inversores, dejando el proyecto sin valor.

(estafa): Cuando los desarrolladores de un proyecto cripto desaparecen con el dinero de los inversores, dejando el proyecto sin valor. Minería: Proceso por el cual se validan transacciones y se crean nuevos bloques en ciertas blockchains, como la de Bitcoin. Requiere poder de cómputo y energía.

OPINIÓN

Amiga date cuenta

Podría decirse que es increíble que en 2025 las mujeres deban seguir luchando para ganarse un espacio en ámbitos dominados por hombres -a pesar de que no fueron exclusivamente creados para ellos-, pero si lo pensamos bien no es tan sorprendente. Para la mayoría, el crecimiento en espacios ocupados mayoritariamente por hombres no es una meta sino el camino, a pesar de que muchas veces tiene más baches de lo esperado.

El mundo cripto es uno de ellos y no solo parece expulsar a las mujeres sino a cualquiera que no solo no entienda sus reglas y funcionamiento sino tampoco su cultura, aunque no sea inherente a su funcionamiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cryptogirls (@cryptogirlsargentina)

Aunque derribar un prejuicio no es tarea fácil, muchas lo están logrando sin videos virales donde ostentan autos de marcas, viajes al exterior o desprecio por el trabajador asalariado.

Las mujeres crearon su propio lugar para crecer en el mundo de las inversiones digitales. Comunidades como Mujeres en Crypto o Cryptogirls buscan facilitar el acceso al aprendizaje y herramientas, contar casos de éxito reales y brindar formación de manera constante. Son abiertas, accesibles y están en todas las redes sociales para que las mujeres crezcan en un universo que no para de expandirse.