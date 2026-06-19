Zonda y mucho frío para el fin de semana con feriado y Día del Padre: los detalles

El pronóstico del tiempo anticipa, además, nevadas en la cordillera para el sábado.

En Mendoza, se viene un fin de semana de contrastes en cuanto al tiempo: un sábado (feriado del Día de la Bandera) con viento Zonda y un domingo bastante frío para celebrar el Día del Padre.

En primer lugar, la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico para este viernes 19: "Poca nubosidad, heladas y neblinas matinales, vientos del sector norte, leve descenso de la temperatura". Después de una mínima de 4°C, la máxima llegará a los 16°C.

En cuanto al sábado 20 de junio: "Parcialmente nublado, viento Zonda en precordillera, ascenso de la temperatura. Nevadas en cordillera". La mínima será de 4°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

Después vendrá un frente frío, que hará bajar notablemente la temperatura, por lo que habrá que reforzar abrigos.

"Parcialmente nublado, vientos del sector sur, descenso de la temperatura", indica el reporte para el domingo 21, fecha del Día del Padre.