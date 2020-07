Vuelven a la actividad oficinas judiciales cerradas por casos sospechosos de Covid-19 en Mendoza

Desde el Ministerios Público Fiscal confirmaron que volverán a abrir diferentes oficinas judiciales luego de haber sido cerradas para desinfección por empleados que habrían estado en contacto con pacientes positivos en Covid-19.

Se trataba de una mujer que empleada de la Unidad Fiscal de Tránsito que habría estado en contacto con un paciente positivo de coronovaris. Por otro lado, un hombre que desempeña tareas en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, quien había presentado algunos síntomas compatibles con COVID-19 por lo que se activó el protocolo y cerraron la oficina para una desinfección total.

Por último, un empleado de la Oficina Fiscal 3, quien también fue aislado por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo de Covid 19.

Las oficinas fiscales que vuelven a la actividad:

Ala Sur PB del Palacio de Justicia

Se retoman las actividades mañana miércoles 22 de Julio en las dependencias que allí funcionan, Unidades Fiscales de Transito y Correccional atento a que se ha llevado a cabo la desinfección y limpieza los días 16; 17; 20 y 21 de julio. Se esta a la espera del resultado del caso sospechoso, quien ha sido aislada desde el jueves pasado junto a todas las personas que estuvieron en contacto.

Edificio del Ministerio Público Fiscal de Calle Belgrano y Virgen del Carmen

Se retoman las actividades mañana miércoles 22 de Julio en todas las dependencias de ese edificio atento a que se realizó la desinfección y limpieza correspondiente. El caso sospechoso se encuentra aislado y todas las personas que estuvieron en contacto con el. Se está a la espera del resultado del hisopado.

Oficina Fiscal 3 (frente al parque San Vicente Godoy Cruz):

Se retoman las actividades mañana miércoles 22 de Julio atento a que el hisopado del auxiliar administrativo dio negativo. Se procedió a realizar la desinfección y limpieza correspondientes.

Dependencias de Tunuyán

Las Oficinas Fiscales (comisarias) se encontrarán abiertas mañana. En la Unidad Fiscal se ha dado un caso positivo de un auxiliar, lo que hace por el momento un total de 2 casos positivos de agentes del Ministerio Público Fiscal en esa zona. Los demás contagios que figuran como “clúster fiscalia” que se informaron a través del Ministerio de Salud son casos con nexo en esta dependencia pero no son personal del MPF. Se ha procedido a la desinfección el fin de semana. Las personas que han dado positivo o que son sospechosas no han asistido hoy. Mañana funcionará con personal reducido. No obstante, mañana miércoles 22 de Julio se evaluarán las medidas a tomar en ese departamento.