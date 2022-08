Video emotivo: no podía viajar a Bariloche y sus compañeros la sorprendieron con un hermoso gesto

Alumnos del último año tuvieron un hermoso gesto con una compañera que no podía pagarse el viaje a Bariloche. Se trata de los estudiantes de sexto del Instituto María Auxiliadora de Chajarí, Entre Ríos, quienes sorprendieron a una compañera regalándole el pasaje para que los acompañe.

Belén Arbelais no podía costear el viaje de egresados a Bariloche, pero sus compañeros la ayudaron a cumplir su sueño. Fue Delfina Di Pierro, otra alumna de ese curso, quien compartió un video en TiKTok en el momento en el que le entregan el pasaje. Rápidamente el video se viralizó y emocionó a todo el país.

“Me hicieron entrar al aula, estábamos en hora libre. Lo primero que pensé, fue ‘hay que hacer otro trabajo más’. Pasé por la puerta, todos me miraban y algunos grababan con sus celulares”, explicó la joven en La Nación.

Como se ve en el video, a la joven la llaman al frente y le entregan una caja, que según contó no tenía idea de qué era. “Yo no sabía y no esperaba lo que era. Cuando la abrí, vi una postal de nuestra agrupación, en la que estábamos todos juntos. Por debajo había un escrito que decía ‘Belén, te vas a Bariloche”, relató la joven al medio.

“No lo podía creer, cuando vi el boleto estallé en llanto toda la mañana y mi familia también. Mi hermana se emocionó, ya que ella sí pudo viajar en su momento y yo ahora no podía. Fue una gran oportunidad, no me lo esperaba y me hicieron muy feliz”, dijo Belén sobre las sensaciones al recibir el regalo.

La joven contó que debido a la situación económica que atraviesa, el contexto actual más los gastos que habitualmente hay el último año, no pudo juntar el dinero para pagarse el viaje: “No teníamos nada guardado y mis compañeros me hicieron esta sorpresa. Es una emoción para mí, estoy muy feliz con la noticia, no lo puedo creer”.

El gesto de sus compañeros

Delfina, quien compartió el video en TikTok contó en La Nación que la idea “Surgió por parte de la agrupación de los dos sextos, con la intención de darle la posibilidad de viajar con nosotros. Ella siempre se integró, siempre nos ayudó a organizar los distintos eventos que teníamos que hacer, vender entradas anticipadas, estuvo en todo. Fue nuestra forma de agradecerle”.