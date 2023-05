Uspallata, el nuevo epicentro de la “invasión” chilena los fines de semana

El último fin de semana unos 20.000 chilenos cruzaron la montaña para hacer en Mendoza un tour de compras, que incluye los víveres de primera necesidad. Pero también aprovechan a llenar los tanques de nafta, a pasar por la peluquería o hacerse algún tratamiento estético. Todo esto es posible porque se ven favorecidos por el atraso cambiario de Argentina y les cuesta la mitad de lo que vale en su país. El nuevo centro de la “invasión” trasandina es Uspallata, el primer lugar con el que se encuentran al ingresar al país y el último antes de regresar.

La villa de montaña se ha visto favorecida por el impacto de la marea roja, tanto para los comerciantes como para la hotelería, los departamentos en alquiler en los que los turistas dejan pesos chilenos y los locales le pueden hacer una diferencia.

Este gran movimiento se produce a toda hora del día, según el testimonio de los lugareños. “Los ves en la mañana, en la tarde y hasta en la madrugada. Dependiendo del cansancio o de la característica de la familia, hacen noche acá de ida para la Capital de Mendoza o de vuelta antes del retorno a su lugar de origen”, comentó el gerente del hotel Uspallata, Aldo Tillar.

“Como estamos en temporada baja, nos viene muy bien y entre las habitaciones que hemos tenido ocupadas para los afiliados y las que se utilizaron por chilenos, ha habido ocasiones en donde la capacidad estuvo llena. Por supuesto que varía, pero venimos notando esta favorable elección de los chilenos desde fines de enero”, acotó el dirigente del Centro de Empleados de Comercio, de quien dependen las instalaciones.

Esta apreciación de Tillar constituye uno de los testimonios que se pueden recoger de los uspallatinos que viven del turismo porque la recepción de los contingentes es muy buena para toda la actividad económica de este lugar de Alta Montaña. Esto también lo perciben en la Municipalidad de Las Heras, a través del área de Turismo. “La demanda es muy buena y muy alta. Este impulso de estos turistas que vienen a comprar alimentos está siendo algo muy positivo para el prestador. La gente está ansiosa esperando la nieve y mientras aguarda el trabajo a pleno tiene al visitante chileno que aprovecha el destino Uspallata y sus productos”, explicó el director de Turismo de Las Heras, Rodrigo Pérez Esquembre.

Puntualizó que ante la crisis económica y las dificultades que representa la suba del dólar paralelo para sostener los servicios que se ofrecen, “los prestadores reciben a los chilenos con mucha alegría”.

“Estamos en permanente contacto con los emprendedores y nos comentan que, en cuanto a la gastronomía, los platos más buscados tienen carnes en sus diferentes opciones, desde parrillada a estofados”, agregó Pérez Esquembre.

Conformidad local

Hacer noche en Uspallata ronda entre los 18.000 y los 20.000 pesos argentinos, dependiendo de la zona o si es una habitación de hotel. Descansar en el hotel Uspallata, sólo con el desayuno incluido, cuesta $18.000.

La encargada comercial de la Operadora de Estaciones S.A, YPF, Cecilia Sosa, comentó que las filas para cargar combustible por chilenos es permanente. “Vienen y llenan el tanque. Lo que un mendocino lo piensa o carga lo justo, ellos lo llenan porque les sale la mitad que en su país. Es un gran movimiento el que tenemos todos los días y se ve un cambio en la ciudad”, destacó.

Gastón Villamea, dueño del minimarket Max Pocho, celebró la llegada de chilenos durante la semana, pero mayormente entre el jueves y el viernes, cuando se da el pico y los turistas “vienen a buscar los alfajores, las etiquetas de cigarrillos y comida”. “Es algo bueno y es un impulso para nosotros que dependemos mucho de la estacionalidad”, consideró.

El empresario afirmó que a veces hay quejas de los residentes por las colas que se producen en las estaciones de servicio, donde los foráneos también se las ingenian para llenar los tanques de los vehículos y ahorrar, ya que el combustible es mucho más costoso.

“Por supuesto que a veces hay que esperar en las estaciones de servicio, o en algún lugar para comprar. Eso lo vemos, pero no se da todos los días, sino en horas pico y eso puede generar descontento. Pero lo real es que es una ayuda y los pesos chilenos que traen nos sirve para hacer una diferencia”, reiteró.

“Está plagado de chilenos Uspallata y es algo que se debe aprovechar y potenciar, mejorando las opciones para el turismo brasileño y chileno”, recalcó el comerciante.

Sobre este aspecto, Tillar consideró que no se está aprovechado el potencial de Uspallata y opinó que “no hay interés del Gobierno para mejorar la infraestructura”.

“La ruta 7 es una vergüenza. No podemos tener así un corredor internacional, tan mal presentado, siendo que es un ingreso para tanto turismo y los transportistas que son los que mueven la economía. Después de tantos años prácticamente viviendo acá, aunque no soy originario, me duele como si fuera nacido en Uspallata que no se vea y no se trabaje en un polo de desarrollo turístico”, cuestionó el dirigente sindical que gerencia uno de los lugares emblemáticos de la villa y donde confluyen importantes eventos sociales, culturales y políticos.

“Todo pasa por acá y desde el gremio se hace un importante esfuerzo para sostener las instalaciones y el medio centenar de puestos de trabajo que se brindan, desde mucamas, recepcionistas, empleados de mantenimiento, entre otros”.

El periodista Miguel Pelaytay, titular de la emisora Estación del Valle 96.3, es otras de las voces calificadas porque ha entrevistado a cientos de chilenos que llegan los fines de semana. “Los turistas vienen a buscar las parrillas, vienen a disfrutar de la comida que ellos quizás no pueden acceder en su lugar porque están atravesando una crisis peor que en la Argentina”, opinó.

“Hubo una señora chilena que no le importó no participar de las elecciones constituyentes, semanas atrás, por venir a Mendoza a comprar y aprovechar lo que no puede adquirir en su país. Y no todos vienen en vehículo, lo hacen en bus o en combis”, referenció el comunicador y recalcó que la semana pasada “fue impresionante”.

Movimiento, como en temporada alta

El delegado de Migraciones en Mendoza, Juan Manuel Serrano, dimensionó en la charla con Los Andes que el fin de semana pasado ingresaron en promedio unas 7.000 personas por día, “casi como en una temporada alta, para tener una idea”. “Es muy contundente por eso hemos dispuesto afectar a más personal en todas las dependencias para agilizar la atención”, anunció.

“Es una gran cantidad de personas, si lo dimensionamos con el cambio de temporada, que teníamos unos 8.000. Son números importantes”, destacó Serrano y aseguró que se trabaja coordinadamente con las distintas dependencias en el paso para mejorar la atención y evitar las demoras.

“Se va a tener en cuenta los feriados de Chile, que es cuando se espera que se multiplique lo que estamos viendo cada fin de semana. Sobre todo los jueves, los viernes y ya el domingo tenemos el éxodo para la vuelta a su país”, detalló.

La foto de este fin de semana, que no fue turístico, marca que el jueves entraron 6.686 chilenos, el viernes 5.329 turistas ingresaron a Mendoza, el sábado 4.655 y el domingo ya puede apreciarse un número mucho menor 2.345

Mientras que la salida es la inversa: el jueves es mínimo el retorno 2563; el viernes va creciendo con 3.615 personas y el sábado 4.964 y domingo 6.180.

Por esta razón, desde hace algunos fines de semana se incorporó más personal para asistir tal magnitud de demanda, que se asemeja a la temporada alta de verano, por ejemplo.

Hay expectativas sobre el debut del nuevo coordinador del paso internacional, Daniel Galdeano, quien mantuvo diferentes reuniones para brindar las soluciones, ya con un nuevo equipo de trabajo, tras la renuncia de Justo José Báscolo, de Gendarmería Nacional, la semana pasada.