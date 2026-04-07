UNCuyo SePaRa cumple 10 años: la historia de la primera universidad con gestión de residuos e inclusión social

UNCuyo SePaRa sus residuos cumple diez años desde su fundación, y lo celebra hoy con un acto que repasa la historia de la primera universidad del país que implementó un sistema de gestión de residuos con inclusión social. Una intensa tarea que ya involucra a 30 dependencias que a lo largo de los años se fueron sumando a esta iniciativa.

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Cristina Pampillón , coordinadora del programa, y Gabriela Lúquez , secretaria General del Instituto Multidisciplinario de Ciencias Ambientales , encabezan este proyecto que tuvo sus pasos iniciales con el doctor Peter Thomas , quien realizó los primeros diseños sobre el plan de gestión y puso en valor la importancia estratégica de la separación de residuos.

En 2011 se presentó a las autoridades el proyecto con su propuesta económica y su flujo de tareas. En tanto que en 2014/2015 se realizó el diseño definitivo, se compró e instaló lo necesario para que el 7 de abril de 2016 se concretara esta idea que impulsa un impacto ambiental por la reducción de residuos, la recuperación de materiales reciclables, su reinserción en los circuitos industriales y un impacto social con la participación de una cooperativa de recuperadores urbanos.

Estos últimos obtienen el material y el producido de la venta es a beneficio de la cooperativa; además de una mensualidad que paga la Universidad.

UNCuyo SePaRa sus residuos no solo se aplica al campus, sino a otras dependencias de la Universidad como la Nave UNCuyo, el Hospital Universitario, Aulas de Tiempo Libre y colegios preuniversitarios, por lo que esta iniciativa no solo involucra a estudiantes sino también a quienes frecuentan o visitan estos lugares.

La cooperativa de recuperadores urbanos es otra pieza clave de este proyecto.

El sistema tiene un alcance de 65.000 a 75.000 usuarios al año. Hasta el momento se han recuperado 149.459,70 kg de materiales reciclables, de los cuales 126. 473,70kg corresponden artículos de papelería y 22.986 kg para envases plásticos, botellas, frascos de vidrio, latas, etc.

Con respecto a los residuos orgánicos se encuentra en funcionamiento el proyecto LOOP y el Comedor Composta, los que tienen como destino final El Relleno Sanitario en El Borbollón, Las Heras.

El impacto de las organizaciones

De cara al futuro se realizarán talleres de capacitación, acción y sensibilización para llegar a los estudiantes recién ingresados y personal administrativo. También analizarán el diagnóstico y propuestas de mejora para residuos peligrosos, como pilas y baterías, y control de la correcta gestión de materiales de construcción. "El fin de todo esto es -según Gabriela Lúquez- empezar a hacerse cargo de los impactos que generamos las organizaciones".

Respecto de qué tan tan sostenible es el proyecto sin financiamiento o apoyo institucional, Cristina Pampilllón asegura que "esto no podría llevarse a cabo sin un equipo de trabajo ni un financiamiento exclusivo que lo mantenga".

En este aniversario no solo se recuerda la fundación de un proyecto de reciclaje sino el compromiso de una institución a nivel social, cómo repercute en otros organismos y cómo de a poco se genera un impacto ambiental significativo.