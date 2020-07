Una maestra de Buenos Aires motivó a sus alumnos con la tarea del niño mendocino que hizo el dinosaurio

Esta historia se puede resumir en algo así como una cadena de inspiraciones. Es que en mayo, una maestra mendocina le pidió a sus alumnos que hicieran un dibujo con elementos de la naturaleza. Uno de ellos, Luciano (11 años), se copó con “la tarea que había pedido la seño” e hizo en un humilde patio un dinosaurio pincelado en barro, arenilla y caña. Tan hermoso que se hizo viral en todo el país.

A tal punto, que salió en diversos medios de la Argentina. Entre ellos, por supuesto, estuvo Los Andes con esta nota que recientemente leyó una maestra de Buenos Aires y se inspiró para proponerles una linda tarea a sus alumnos de 5° grado.

Luciano, el alumno mendocino que hizo el dinosaurio en su patio.

“Soy docente de arte en Buenos Aires y me comunico con ustedes porque he leído el artículo sobre Luciano, publicado el 8 de mayo. Me entusiasmó tanto la historia que compartieron y la experiencia de este chico, que lo usé como ejemplo para mis clases de alumnos de 5° grado. Fue así que armé un video para ellos e incluí la historia de Luciano”, dice parte del mail que nos envió Valeria Medina.

La docente hizo énfasis en que la historia del alumno mendocino de la escuela General Espejo, de Luján, le había resultado muy inspiradora para sus chicos de Buenos Aires y en que deseaba que Luciano se enterara de que los estudiantes quedaron encantados con la iniciativa para hacer arte efímero con lo que tuvieran a mano. “El resultado fue que mis chicos se entusiasmaron con la propuesta e hicieron producciones muy lindas”, remarca Medina en el correo.

Así ésta cadena de inspiración. La madre de Luciano y seguramente también el, felices. La seño del niño mendocino, Claudia Arabena, orgullosa. Valeria Medina, que hizo el video que ya cuenta casi con 22 mil visualizaciones, alegre e inspirada. Los alumnos, de aquí y de allá, entusiasmados, aprendiendo y creciendo. El mundo, al menos hoy, un lugar un poquito mejor en el cual vivir.