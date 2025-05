Una especialista analizó 250 currículums y quedó "espantada": estos son los errores más comunes

Cada día, cientos de personas envían currículums con la esperanza de conseguir un empleo. Pero muchas veces, ese documento que debería abrir puertas termina cerrándolas. Así lo comprobó una especialista en recursos humanos que analizó 250 CV y quedó sorprendida por la cantidad de errores que encontró. Alarmada por la falta de claridad, profesionalismo y coherencia en la mayoría de ellos, decidió compartir públicamente todo lo que hay que evitar para no quedar fuera de una búsqueda laboral desde el primer vistazo.

Según explicó la especialista, el primer gran problema es el diseño. “No usen colores flúo, fondos recargados ni tipografías difíciles de leer. Un CV no tiene que llamar la atención por estridente, sino por claro y profesional”, advirtió. El exceso de creatividad gráfica puede jugar en contra, sobre todo si dificulta la lectura o distrae de la información central.

Otro error frecuente es el desorden cronológico de la experiencia laboral . “Muchos candidatos todavía organizan sus trabajos de forma ascendente, desde el primero hasta el más reciente, cuando lo correcto es hacerlo al revés. Lo último siempre va primero”, señaló. Esto permite que el reclutador vea de inmediato la información más relevante. “Un seleccionador tarda entre 6 y 10 segundos en escanear un CV. Si no encuentra lo importante al principio, probablemente ni lo lea completo”, explicó.

Cómo mostrar tu experiencia sin exagerar ni confundir

La especialista también puso el foco en cómo se presenta la información. Afirmó que muchas personas llenan su CV con frases vacías o títulos que no se justifican. “No digan que son especialistas si no tienen experiencia comprobable o formación sólida que lo respalde. Esa palabra tiene peso, no se puede usar livianamente”, advirtió.