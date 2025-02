Cualquier duda referida a si se trataba de una decisión acertada o no se disipó casi en el acto; en apenas tres días se alcanzó el cupo máximo de inscripciones. Y es que la complejidad del recorrido en Los Cerrillos aporta un plus que la convierte en más que atractiva para los deportistas , ya que abarca descensos en un arroyo seco y ascensos prolongados por senderos , entre otras dificultades.

Con sólo repasar los rostros de los participantes se lograba identificar quienes ya eran corredores expertos y quienes estaban embarcándose en la primera de una serie interminable de carreras.

Embed

Crónica de una noche mágica entre cerrillos

A los pies del Cristo Rey del Valle, pasadas las 19.30 del 22 de febrero, se dio inicio a la acreditación para la carrera. De a poco fueron llegando los corredores de varios puntos de Mendoza, principalmente del Valle de Uco. Algunos aprovecharon para iniciar su calentamiento, otros para registrar cada instante en fotos y videos que luego compartieron en las redes sociales. Y tampoco faltaron quienes compartían mate y anticipaban la carrera.

En este preludio, por ejemplo, se conocieron incontables historias de amor y superación, tan simples como apasionadas. Como la de Roxana Rodríguez y Gabriel Arriagada, pareja que decidió enfrentar el desafío –ella vinculada al trail running y él, al ciclismo– y quienes coincidieron en que lo esencial era disfrutar y, sobre todo, terminar la carrera en buen estado.

“El principal oponente es uno mismo; siempre está el ‘no puedo, no puedo’, y hay que sacarlo de la cabeza”, comentó Gabriel.

Maratón cerrillos Tupungato 1.jpg Una carrera nocturna entre nubes y cerrillos: impactantes postales de la Trail Running en Tupungato. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

Daniela Hassar, nacida en General Alvear y actualmente residente en Mendoza, se inscribió en los 5K. Contó que, para ella, correr es sinónimo de placer y aventura. Y aunque se definió como deportista desde muy pequeña y contó que entrena permanentemente, no negó que le generaban incertidumbre tantas bajadas y curvas inesperadas.

Por su parte, Elizabeth Beas -salteña radicada en Tupungato- contó que vio las inscripciones en la página de la municipalidad y se dijo a sí misma: "Tengo que participar en esta carrera”. Una buena oportunidad para tener un primer acercamiento al trail running.

En sus marcas... listos...

Por un lado, quienes se anotaron en los 12K fueron trasladados en colectivo hacia la línea de largada, ubicada en el excampamento de YPF del lugar.

Con el cronómetro en cero y las linternas frontales iluminando el camino, fue el intendente de Tupungato Gustavo Aguilera el encargado de agitar la bandera verde para dar inicio a una carrera en la que se mezclaban competitividad y disfrute.

Para darle un mayor ambiente épico a la atmósfera, los primeros minutos del recorrido estuvieron coronados por una leve llovizna, algo que fue aprovechado por los atletas para refrescarse. Tras descender por un arroyo seco y recorrer un tramo recto, los corredores debieron afrontar a 4 kilómetros de ascenso por senderos marcados, hasta llegar al kilómetro 9. En ese punto, el tramo que desemboca en el sector denominado Vía Crucis –identificado por muchos como el más complejo– se presentó como el último gran obstáculo antes de alcanzar la meta, nuevamente a los pies del icónico Cristo Rey del Valle.

Maratón cerrillos Tupungato 6.jpg Una carrera nocturna entre nubes y cerrillos: impactantes postales de la Trail Running en Tupungato. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

Daniela Campos, con la dorsal 70, fue una de las corredoras de los 12K. Y, desde su lugar, destacó la exigencia física que significaron las subidas agotadoras, el inicio en el arroyo seco -con zonas resbaladizas que pusieron a prueba la adaptación del cuerpo–, así como también la recompensa emocional que se experimenta al cruzar la línea de meta.

"Trato de no pensar en lo que falta, sino en el paso a paso. Cada kilómetro tiene su particularidad; te desconcentrás, te perdés, te tropezás o algo empieza a fallar”, contó sobre cómo vive cada carrera. Y agregó que su estrategia consistió en ver la carrera como un compromiso consigo misma, un ejercicio de confianza y de escuchar cómo se siente.

“Comencé por salud mental y sigo porque 'la Dani' que empieza la carrera es mucho menos feliz que la que la termina. Ahí se purga todo, y la aventura del Trail -además- te llena de energía. Un desafío lindo con un paisajazo además”, concluyó.

Quienes participaron en la versión de 5K partieron 40 minutos después que los corredores de 12K.

Maratón cerrillos Tupungato 4.jpg Una carrera nocturna entre nubes y cerrillos: impactantes postales de la Trail Running en Tupungato. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

Un recorrido en descenso por tres kilómetros, la chance de costear la ruta para luego ascender al sector de Vía Crucis hasta llegar nuevamente al punto de partida. Ese fue el circuito de estos participantes.

“La partida fue desde el mismo Cristo, la espera se hizo larga por la ansiedad de conocer el circuito y vivir cada emoción. Fue una maratón hermosa”, describió Carolina Méndez, con la dorsal 286 y participante de los 5K.

La complejidad del terreno, sumada a la limitada visibilidad, creó un ambiente desafiante y gratificante, donde cada paso en la oscuridad exigía concentración y valentía, convirtiendo la experiencia en un verdadero ejercicio de superación personal.

¡Cruzaron la meta!

Desde la cima, a los pies del Cristo, podía verse una línea punteada de luces entre los cerros y en medio de la oscuridad de la noche. Eran las linternas frontales de los corredores. El arco de llegada y la cinta, en tanto, marcaban el final del recorrido y el inicio de la premiación.

En la categoría general de 12K, Mónica Carolina Miranda (dorsal 199) ocupó el tercer puesto, mientras Jésica Daniela Spinoza (dorsal 84) quedó en segundo lugar. El primer puesto de los 12K de la maratón nocturna quedó para Danilo Marcelo Britos (dorsal 35).

En la distancia de 5K, en tanto, Ana Rocío Moyano (dorsal 238) finalizó en tercer lugar, mientras que Franco Becerra (dorsal 243) quedó segundo. Alejandro Solís (dorsal 245) se adjudicó el primer lugar.

“Ha sido increíble, me gustó un montón. Fue muy duro en la subida y me costó muchísimo. Pero bueno, me inscribí gracias a mi esposa que nunca había corrido, la quería acompañar" dijo Solís (primero en 12 K) una vez terminada la carrera y la premiación.

Maratón cerrillos Tupungato 2.jpg Una carrera nocturna entre nubes y cerrillos: impactantes postales de la Trail Running en Tupungato. Foto: Gentileza Municipalidad de Tupungato

"Conocía el lugar, por lo que estaba en mi territorio. Me sentí muy cómodo en la carrera y la verdad es que estoy contento por el resultado y quería darle gracias a lo que estuvieron en la organización. ¡Fue un golazo todo! Es bueno que haya gente que se anime y que se pueda meter en esto, porque es muy lindo", contó a su turno Britos, el primero en 5K.

Se hizo la luz

Además de premiar a quienes ocuparon los podios en la categoría general, también se premió a los mejores tiempos por género y edad. Las emociones fueron por demás variadas, celebrando el esfuerzo, el “sí puedo y pude” y la superación personal que cada corredor experimentó a lo largo del recorrido.

Cada paso, cada emoción y cada historia compartida en esta primera edición de la Maratón Nocturna de Tupungato selló una nueva fecha en el calendario deportivo. Con un saldo más que positivo y que alentó a la organización a confirmar una nueva maratón. Esta vez, además, se inaugurará una nueva distancia -21K-, aunque la fecha aún está por definirse.