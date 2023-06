Una campaña de detección gratuita de hepatitis C ya está en marcha en Mendoza

La Asociación Buena Vida lanzó la edición 2023 de su exitosa campaña nacional de concientización y detección de hepatitis C. Bajo el lema “Yo voto curarme la hepatitis C”, esta nueva iniciativa llega en coincidencia con las elecciones provinciales. La campaña ofrece pruebas gratuitas de detección que se están llevando a cabo desde el 13 de junio y seguirán hasta el 20 de julio, todos los martes y jueves de 9 a 11 en el Servicio de Infectología del Hospital Lencinas.

Además, habrá pruebas disponibles sin necesidad de turno en el Hospital Central, los lunes de 10 a 12 y los martes de 11 a 13, a partir del 26 de junio y durante todo el mes de julio. Estas pruebas estarán disponibles para todas las personas, independientemente de su tipo de cobertura médica.

La Ciudad de Mendoza ha sido elegida como la primera en la que la Asociación Buena Vida brindará apoyo en la realización de pruebas y el seguimiento posterior de los pacientes que obtengan resultados positivos. Posteriormente, la iniciativa se replicará en otras ciudades como Rosario, Santa Fe, Tucumán, La Plata y CABA, entre otras.

“Armamos la campaña alrededor del concepto de las elecciones porque es bien actual, forma parte de las conversaciones en las sobremesas, en los trabajos, por la calle, y tenemos que lograr que la gente hable sobre la hepatitis C y elija curarse, así como está eligiendo a sus gobernantes”, explicó Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida, que trabaja para acompañar a las personas con enfermedades del hígado.

“Yo voto curarme” implica la decisión de hacerlo, pero requiere también el compromiso de volver al médico, realizarse los estudios necesarios y cumplir con el tratamiento que indique. “En la campaña de 2022 encontramos alrededor de 70 pacientes que ya tenían diagnóstico, pero que no estaban haciendo nada para curarse, dejándose estar y permitiendo que la enfermedad avanzara. Esta campaña busca detectar nuevos pacientes, pero también motivar a casos como estos, para que se revinculen con el cuidado de su salud y eviten consecuencias graves”, agregó Cantelmi.

Se calcula que entre 6 y 7 de cada 10 personas que tienen hepatitis C no lo saben. Por eso es importante testearse contra la hepatitis C, porque es una enfermedad silenciosa que no da síntomas durante años o décadas, hasta que el daño sobre el hígado se manifiesta en forma irreversible y puede ocasionar cirrosis, falla hepática, necesidad de un trasplante o hasta cáncer de hígado.

La hepatitis C tiene cura

“El testeo no duele, es un leve pinchazo en el dedo, similar al control de la glucemia, y permite establecer un resultado en pocos minutos. En caso de que el estudio dé positivo, debe reconfirmarse y es importante saber que hoy contamos en nuestro país con medicamentos que curan a más del 98% de las personas en pocas semanas, prácticamente sin efectos adversos. Y cuya cobertura en la mayoría de los casos está garantizada al 100% por el sistema de salud”, subrayó la Dra. Andrea Villalba, jefa del Servicio de Infectología del Hospital Lencinas.

Para el Roberto Pérez Ravier, jefe de Hepatología del Hospital Central de Mendoza, “hoy es menos frecuente la transmisión del virus, porque la mayoría lo contraía por mala esterilización de instrumental médico u odontológico, transfusiones, realización de tatuajes, piercings y tratamientos de belleza. Ahora existe mucha más conciencia sobre cómo manipular adecuadamente estos elementos, aunque el riesgo no esté 100% neutralizado”.

Otro punto a tener en cuenta, destacaron desde Buena Vida, son las enfermedades asociadas a la hepatitis C, es decir, enfermedades que muchas veces se agravan cuando una persona tiene este virus. Hasta 3 de cada 4 personas con hepatitis C presentan además hipertensión arterial, diabetes y una consecuencia de ambas, que es la enfermedad renal. Estos cuadros son más frecuentes en personas con hepatitis C que en personas sin el virus. Además, tener diabetes es un factor de riesgo para la progresión de la fibrosis en el hígado. La buena noticia es que existe evidencia de que la cura de la hepatitis C contribuye a mejorar el control de estas manifestaciones extrahepáticas, incluyendo el riesgo de enfermedad renal crónica terminal, infarto y ACV.

Se invita a todos los mayores de 18 a testearse. También se convoca a aquellas personas que ya sepan que tienen diagnóstico de hepatitis C, pero que no estén en tratamiento. Hoy pueden curarse, sin tener que pagar la medicación de su bolsillo y evitarse severas complicaciones futuras. Los profesionales del Hospital Lencinas, los del Central y el equipo de Buena Vida están preparados para asesorar y hacer seguimiento de cada caso para acompañarlos en el camino a la cura. Se pueden comunicar gratis con Buena Vida al 0800-220-0288.