Una buena noticia: la mortalidad por cáncer de pulmón en Argentina viene en descenso desde 1980

Un informe de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) señala que la mortalidad por cáncer de pulmón en varones ha disminuido en forma sostenida desde el año 1980. Esto según datos del Instituto Nacional del Cáncer. Se aprecia un descenso en ambos géneros aunque advierte que se desaceleró los últimos años, en particular desde 2011.

“En el último periodo, 2014-2017, esta disminución es menos marcada aunque continúa el descenso a un ritmo de -1.7% anual. En las mujeres, se produjo un descenso para el periodo 2015-2017 con una disminución promedio anual del 2,1%”, expresa.

En Mendoza se aprecia el mismo escenario. “La incidencia de estos tumores viene en descenso constante y también la mortalidad”, confirmó el doctor Walter Laspada, responsable del Registro Provincial de Tumores.

Para ponerle números a la situación informó que la incidencia (cantidad de casos nuevos) pasó de 24,9 cada 100 mil habitantes en el quinquenio 2004-2008 a 21,6 entre 2011 y 2015. Allí registran datos en períodos de 5 años.

En cuanto a la mortalidad pasó de 21% de los afectados en el quinquenio 2001-2008 a 15% entre 2011 y 2015.

Mejor detección y tratamiento

“El cáncer de pulmón, que era una enfermedad incurable con un pronóstico malo a corto plazo, parece estar virando a una enfermedad prevenible en función de la reducción del tabaquismo y controlable con largos plazos de sobrevida en grupos específicos de personas que la padecen”, remarca con optimismo la AAMR en un informe.

El doctor Sergio Benitez, coordinador de la sección Oncología de la entidad lo atribuyó fundamentalmente a un descenso del tabaquismo.

Pero además destacó el impacto positivo de nuevas técnicas de detección precoz y tratamientos en pacientes con diagnóstico de cáncer.

Entre estos últimos se cuentan la inmunoterapia y las terapias dirigidas contra blancos moleculares que mejoran notablemente la sobrevida.

“Estos enfoques terapéuticos conforman el inicio de la medicina de precisión en cáncer de pulmón y es de esperar que mejoren cada vez más la mortalidad asociada a esta enfermedad”, explicó.

Dijo además: “Ciertas técnicas en estudio permitirían el diagnóstico del cáncer antes que se manifieste incluso en estudios por imágenes”.

Por otra parte existen nuevas estrategias no quirúrgicas, como la radiocirugía y otras técnicas de ablación no quirúrgicas, que permiten acceder a un tratamiento potencialmente curativo a aquellas personas que por diversos motivos no puedan ser operadas. Asimismo las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas permiten que las cirugías sean mucho menos agresivas y reduzcan también sus complicaciones y mortalidad.

El médico aclaró que, obviamente, la mejor estrategia para no tener cáncer de pulmón es no exponerse al humo de tabaco. “No permita que fumen en los lugares que frecuenta y no exponga a las personas a humo de tabaco si usted fuma”, subrayó.

De todas formas, hay que tener en cuenta que otras formas de consumo de tabaco y otras sustancias distintas del tabaco han ganado terreno y son consideradas una de las causas del registro de casos. Es el caso del narguile, por dar un ejemplo.

Primera causa de muerte

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en la población adulta en Argentina.

No es el más frecuente de los tumores, pero su elevada mortalidad y la falta de estrategias para su diagnóstico temprano lo convierten en una enfermedad no curable para la mayoría de los afectados. La AAMR sostiene que solo el 20% de los casos se descubre en etapas tempranas con chances de tratamiento curativo. Sin embargo, la noticia a tener en cuenta es que esto pareciera estar cambiando resalta la organización.

¿A quienes afecta?

La entidad explica que el cáncer de pulmón es patrimonio de fumadores, mayores de 50 años. Igualmente, la exposición al humo de tabaco, el vivir en una casa de fumadores, ciertas enfermedades subyacentes (como la fibrosis pulmonar o enfisema) y otros factores predisponentes (por ejemplo, infección por HIV o haber recibido radioterapia torácica por otra causa) también predisponen a desarrollarlo. Existe el cáncer de pulmón en no fumadores, pero no es frecuente.