Un fuerte y prolongado sismo sacudió al Gran Mendoza

Un intenso y prolongado sismo se sintió en el Gran Mendoza y la región norte de la provincia. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (inpres), el temblor se produjo a las 20:28 y tuvo una magnitud de 5 grados.
A las 20.28 se registró un temblor de larga duración que se sintió con intensidad, especialmente en los edificios más altos. Según el Inpres, fue de 5 grados de magnitud
Los datos indicaron además que tuvo su epicentro en Mendoza, casi en el limite con San Juan. Concretamente se ubicó a 61 km al norte de Mendoza y a 95 km al sur de San Juan. Además, tuvo un profundidad de 10 km.