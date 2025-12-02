2 de diciembre de 2025 - 20:30

Un fuerte y prolongado sismo sacudió al Gran Mendoza

A las 20.28 se registró un temblor de larga duración que se sintió con intensidad, especialmente en los edificios más altos. Según el Inpres, fue de 5 grados de magnitud

Sismo en Mendoza.

Por Redacción Sociedad

Un intenso y prolongado sismo se sintió en el Gran Mendoza y la región norte de la provincia. Según datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (inpres), el temblor se produjo a las 20:28 y tuvo una magnitud de 5 grados.

Los datos indicaron además que tuvo su epicentro en Mendoza, casi en el limite con San Juan. Concretamente se ubicó a 61 km al norte de Mendoza y a 95 km al sur de San Juan. Además, tuvo un profundidad de 10 km.

Sismo en Mendoza martes 2 de diciembre 2025
El inpres registró un sismo en Mendoza este martes 2 de diciembre 2025

El inpres registró un sismo en Mendoza este martes 2 de diciembre 2025

