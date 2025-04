Un empresario le transfirió por error $12 millones, los devolvió y pidió un asado como recompensa

Un joven vivió una situación inesperada cuando descubrió $12,5 millones acreditados en su cuenta bancaria , dinero que no le pertenecía. El hecho ocurrió el pasado martes en Santa Fe y se originó a raíz de un error en la carga del alias por parte de un empresario de Paraná dedicado a la venta de autos , quien transfirió la millonaria suma por equivocación.

Sorprendido y agradecido, el empresario le preguntó si deseaba algún tipo de recompensa. Mauro, con humildad, rechazó cualquier compensación: “Realmente no quería nada porque esa plata era de él, no era mía ”. Aunque entre risas, lanzó: “ Vamos a comer un buen asado, un buen asado con una gaseosa bien fría ”.

cuales-son-los-mejores-cortes-as.jpg Por la insistencia del hombre que transfirió por error el dinero el joven le pidió "un asado con una coca bien fría".

Mauro confesó que nunca antes le había pasado algo así: “Siempre lo vi por televisión, pero es la primera vez que me toca en persona”. A pesar del impacto inicial, tuvo claro desde el primer momento que debía actuar con honestidad: “No tenemos por qué quedarnos con algo que no nos corresponde”.