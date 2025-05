Un consejo médico actualizó los valores de presión arterial para prevenir infartos y ACV

La hipertensión arterial no suele presentar síntomas visibles y, sin diagnóstico ni tratamiento, puede dañar de forma progresiva órganos vitales como el corazón, los riñones, el cerebro y los ojos . En muchos casos, se detecta cuando ya se produjo un infarto, un ACV o una insuficiencia renal.

“De cada cinco hipertensos diagnosticados, solo uno está bien con su presión arterial. Hay varias causas. No solo que no toman la pastilla. También puede ser que el médico no la haya pegado con la medicación y el paciente tenga un tratamiento subóptimo. Pero la conclusión es que hay cuatro de esos hipertensos que van a tener infarto, insuficiencia renal y ACV”, explicó Renna.

Cuáles son los nuevos valores recomendados

- Diagnóstico de hipertensión: cuando la presión es igual o superior a 140/90 mmHg

- Objetivo para hipertensos: ideal mantenerla por debajo de 130/80 mmHg

- Presión limítrofe: entre 130-139/80-89 mmHg, una zona que requiere control médico estricto.

Los expertos de las sociedades científicas argentinas mencionadas anteriormente sostienen que controlando la hipertensión arterial se pueden evitar hasta el 15% de los infartos y el 18% de los ACV.

Cómo y cuándo tomarse la presión arterial

Los especialistas recomiendan:

- Usar un equipo de medición validado

- Realizar la medición en un ambiente tranquilo, sin haber fumado ni hablado previamente

- Esperar al menos 10 minutos en reposo, sentado con los pies apoyados en el piso y el brazo a la altura del corazón

- Realizar tres mediciones y tomar como válida la tercera

recomendaciones-presion-arterial-hipertension-dk.jpg Recomendaciones a la hora de tomarse la presión. Clarín

“La presión varía con cada latido cardíaco. Por eso es importante tomarla en casa o en consultorio al menos 3 veces y obtener un promedio. Lo ideal es monitorearla de día y de noche”, dijo Marcos Marín, expresidente de SAHA a Infobae.

Hipertensión en niños, jóvenes y mujeres

La presión alta ya no es un problema exclusivo de adultos mayores. Cada vez se detectan más casos en niños y adolescentes, debido al sedentarismo, la mala alimentación y el exceso de pantallas. Entre 3 y 5 de cada 100 chicos argentinos presentan hipertensión.

“El control debe hacerse de rutina desde los 3 años de edad y existen para ello tablas guiadas por percentiles”, advirtió la cardióloga Bárbara Nigro (FAC).

Las mujeres también enfrentan riesgos particulares durante el embarazo y la menopausia, etapas donde los cambios hormonales pueden alterar significativamente los valores: “Los trastornos hipertensivos durante el embarazo pueden tener consecuencias graves para la madre y el bebé, por lo que es crucial controlar cuidadosamente la presión arterial durante esta etapa”, sumó la doctora.

Cómo prevenir la hipertensión

Dieta baja en sodio: evitar sal agregada y productos ultraprocesados. Actividad física regular: al menos 30 minutos diarios. Medicación adecuada y seguimiento médico. Abandono del cigarrillo y reducción del estrés.

Revelan que el 34% de la población adulta mendocina sufre hipertensión Es fundamental reducir el consumo de sal.

"Todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de vida desde cualquier perspectiva, el ejercicio, reduciendo el sedentarismo, dejar de fumar, el mindfulness, yoga y tener tiempo libre, genera reducciones importantes de la presión arterial y creo que es el tercer eslabón para lograr un buen control de la misma”, indicó Renna.

Las consecuencias de la hipertensión "no se presentan como episodios agudos, sino como lesiones crónicas, silentes. Entre ellas: fibrilación auricular, hipertrofia ventricular izquierda, lesiones en la retina, proteinuria, demencia o daño vascular cerebral incipiente", detalló Nigro.

Al ser una enfermedad crónica con el cambio de hábitos se puede volver a los valores de presión normales, pero eso no significa que la enfermedad esté curada. La clave está en el control temprano, ya que cuando aparece un síntoma, muchas veces el daño ya está hecho.