Ulpiano Suarez participó de la entrega de 2500 prendas y 45 frazadas de “La Ciudad te Abriga” a organizaciones

Este jueves, el intendente Ulpiano Suarez participó de la entrega de 2500 prendas y 45 frazadas de la campaña solidaria “La Ciudad te Abriga”, que busca acompañar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Esta acción tuvo lugar en el Espacio de Convergencia Social del municipio y contó con la presencia de aquellas organizaciones que formaron parte de esta iniciativa como de las que fueron receptoras de las donaciones. También, acompañaron al intendente el secretario de Gobierno, Pablo Espina; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Marcelo Rubio; y concejales.

Asimismo, este encuentro contó con la entrega de diplomas de reconocimiento tanto para quienes integraron esta campaña como para aquellos que fueron beneficiarios de la misma y que permitirán llegar a más de 1900 personas. Además, el Honorable Concejo Deliberante declaró de Interés Legislativo Municipal las actividades solidarias vinculadas a esta cuarta edición de la campaña.

Ulpiano Suarez participó de la entrega de prendas y frazadas de “La Ciudad te Abriga” a organizaciones.

“‘La Ciudad te Abriga’ es una iniciativa que se nutre del trabajo de cada una de las organizaciones y del equipo municipal, por eso hay que agradecerle a cada uno de los que colaboraron en esta campaña para poder dar y recibir esa ropa de abrigo. Esta articulación con otras tantas organizaciones, que hacen un fuerte trabajo en el territorio, va a permitir que ese pedacito de corazón que se entregó en la campaña llegue a quienes más lo necesitan”, comenzó diciendo Ulpiano Suarez.

Y agregó: “Si trabajamos juntos, con el mismo objetivo, con valores, con compromiso y con solidaridad, tenemos la capacidad de superar las dificultades. Y uno dice, bueno, pasó la cuarta campaña, pero la verdad que esto no termina acá, porque hay que seguir trabajando. En el invierno hay muchas personas que necesitan que estemos cerca”.

Emocionado en este noble acto de solidaridad y cooperación, el intendente expresó: “Quiero agradecerles infinitamente a todas las organizaciones por este trabajo que se ha hecho y que muchas veces no se visibiliza. También, a quienes van a hacer esa tarea territorial, toda nuestra confianza y nuestro apoyo, sabiendo que esa prenda, esa frazada va a llegar sin duda a quien más lo necesita. Estamos viviendo tiempos difíciles y esto no es para bajonearnos, esto es para arremangarnos, para seguir laburando, porque esta es la manera de salir y enfrentar las crisis”.

Asimismo, el secretario de Gobierno, Pablo Espina, manifestó: “Nos une un objetivo común a todos, que es la solidaridad y el cooperativismo. Así que quiero agradecer a cada uno de los voluntarios, personas que han formado parte de la campaña, a cada uno de los que han donado todo lo que han podido hacer para, hoy, tener este resultado”.

Además, Rosa Uño, miembro de Scouts de Argentina, quien improvisó en una de las salas un taller de costura donde arregló, modificó y confeccionó prendas para ser donadas, comentó su experiencia en la campaña y dijo: “Al comenzar empezamos a ver ropas que no estaban totalmente en condiciones, entonces me ofrecí a traer mi máquina y me hicieron una ‘VIP’ acá. Es la primera vez que estoy haciendo esta campaña y me gustó. Ahora que termina se va a extrañar poder estar y compartir, porque hemos hecho una buena amistad con todos”.

El comienzo de la temporada invernal implica establecer una serie de acciones tendientes a cubrir las demandas de abrigo requeridas por organizaciones sociales e instituciones que llevan adelante su misión en la Ciudad de Mendoza. Con este objetivo por delante, la capital puso en marcha la cuarta edición de “La Ciudad te Abriga”.

La colecta solidaria, con una importante participación y aporte, logró un gran resultado con 2500 prendas y 45 frazadas donadas por vecinos y vecinas de la Ciudad y del Gran Mendoza. La misma había iniciado el lunes 13 de mayo y contó con seis puntos de recepción, implicando un mes de intenso trabajo colaborativo.

Esta iniciativa se llevó a cabo en articulación con organizaciones de la sociedad civil, empresas y comercios, con el propósito de acompañar a personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de promoción y protección de sus derechos. Así, mediante estas acciones, se buscó, además, fortalecer el vínculo solidario entre el municipio y los mencionados organismos, estableciendo un círculo virtuoso.

Con un protagónico papel, 19 organizaciones colaboraron en todo el trabajo realizado. Además, los comercios Gavel S.A, con 10 frazadas térmicas nuevas, y La Tijera, con 10 frazadas nuevas de polar, se sumaron a la iniciativa. En tanto se trata de 14 entidades, merenderos y comedores los que resultaron beneficiarios de lo recaudado y que permitirán llegar a más de 1900 personas, entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

Cada una de estas organizaciones participantes actuó de manera activa y solidaria, con un aporte esencial en el desarrollo de la campaña. Según sus posibilidades e incumbencias, colaboraron tanto en la donación de abrigos como en la realización de relevamiento de necesidades con instituciones/organizaciones que se sumaron como beneficiarias, en la difusión de la campaña en sus diferentes canales de comunicación y redes sociales, en la organización y clasificación de prendas, y en situaciones de movilidad y logística.

Con un gran compromiso y dedicación, las personas voluntarias en la distribución de prendas (selección, clasificación, etc.) destinaron su tiempo, para completar lo requerido por cada entidad beneficiaria. Incluso, brindaron insumos propios y conocimientos para entregar abrigos en perfectas condiciones.

Organizaciones participantes:

1. Vinculat

2. Payamédicos

3. Save my Identity

4. Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en Argentina

5. Cruz Roja Argentina, Filial Mendoza.

6. Asociación Civil Mendocina Creando Huellas

7. Club de Leones Mendoza

8. A.PA.N.DO.

9. Asociación Civil Voces Azules

10. Scouts de Argentina

11. Fundación Marea Azul

12. Fundación Pilar

13. JCI Mendoza

14. Fundación Cristiana Alameda

15. Fundación Banco de Alimentos Mendoza

16. Centro de Jubilados Gimnasia Feliz

17. Red Inclusión Mendoza

18. Bomberos Voluntarios

19. FONBEC

Comercios que se sumaron:

Gavel S.A se sumó a la campaña donando 10 frazadas térmicas nuevas y La Tijera con 10 frazadas nuevas de polar.

Organizaciones receptoras/beneficiarias:

1. Save my Identity

2. Federación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Venezolanos en Argentina

3. Asociación civil Yo sí te creo

4. Comedor y merendero Los Peques de La Favorita

5. ONG REMAR

6. Parroquia Santiago Apóstol y San Nicolás

7. Rock and Vida

8. Merendero Sonrisitas

9. Creer que se Puede

10. Asociación Civil Mendocina Creando Huellas

11. Cens 3-461 El Bermejo

12. Los Querubines Guardianes

13. Cotolengo Don Orione

14. Club de Leones Mendoza