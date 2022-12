Tras reclamos de vecinos, clausuraron la oficina del Ministerio de Desarrollo Social nacional en Mendoza

Esta mañana, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza clausuró la oficina del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que funciona en calle Espejo de Ciudad.

En la clausura se establece que no cuenta con la habilitación correspondiente por lo que refiere una violación al decreto 557/18.

En el acta emitida a las 8.30 se deja constancia de que se colocan las franjas de clausura y se procede al desalojo del lugar. En ese marco se le notifica que posee 10 días para presentar un descargo o pruebas.

Sucede en un contexto de reclamos de los comerciantes de la zona que señalan que se ven afectados por la permanente asistencia de marchas y reclamos de organizaciones al lugar.

Según relataron, la oficina se estableció en Espejo 151 hace menos de un mes. Y desde entonces, se han instalado en el lugar unas tres protestas semanales que copan la cuadra de personas, impiden el tránsito, afectan sus ventas e incluso resultan agredidos.

Es que según refieren, las conductas de algunas de las personas que reclaman son agresivas, han generado daños y han sido amenazados.

Esta es la causa por la que, en general, prefieren no dar sus nombres ya que cuando les han manifestado esta situación han recibido las mencionadas amenazadas y les han sacado foto a los locales.

Explican que no tienen un problema con la gente del ministerio sino todo lo contrario pero plantean que no es un buen lugar para que se instale y solicitan el traslado.

Desde el Ministerio prefirieron no hablar, las puertas se encuentran cerradas y la reja con candado. Sin embargo, de manera informal uno de los trabajadores expresó que no les permiten atender al público por lo que están resolviendo las demandas como pueden: en general de manera on line. Dijo que no cuentan con otra oficina para trabajar.

Justamente esta mañana, los comerciantes que se han organizado, presentaron una nota a la comuna solicitando la posibilidad del traslado.

Clausuraron las oficinas de Desarrollo Social que se encuentra en la calle Espejo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Desde la Municipalidad, en tanto, explicaron que la habilitación es un trámite indispensable que debe cumplimentarse: señalaron que resolverlo depende de que el ministerio haga las gestiones correspondientes y que una vez hecho esto es un trámite que no demora demasiado.

Advirtieron que “toda actividad comercial o de oficinas requiere un procedimiento y una habilitación y factibilidad, que en este caso no se ha dado. Más aún teniendo en cuenta que son dependencias con atención al público”. Pero además, una fuente señaló: “También se pone en valor el contraste con el esfuerzo de comerciantes y otras actividades que sí cumplen con la normativa”.

Sobre el traslado o no de la sede de esas oficinas son determinaciones que no toma el municipio, aseguraron.

Afectados

Los comerciantes explican que han visto seriamente dañadas sus ventas en la previa de las fiestas.

“Es que es tal la cantidad de gente que no se puede pasar y por la actitud que tienen nos vemos obligados a bajar las persianas, hemos perdido ventas en un momento importante, todos saben que en enero bajan notoriamente”, explicó la propietaria de uno de los locales de la cuadra.

Detallaron que asisten por la mañana, que es cuando atiende el ministerio, y que se quedan allí hasta unas cuatro horas, lo que les hace perder el momento de mayor oportunidad de ventas, ya que por la tarde, por el calor, bajan.

“Esto afecta en muchos aspectos: a los tarjeteros, a quienes viven en los edificios de la zona e incluso a los turistas y la imagen que se llevan de la provincia ya que ante esta situación obviamente no pasan por el lugar”, dijo otro de los comerciantes.

En una nota publicada recientemente por Los Andes se expresa la inquietud de los frentistas ante una protesta realizada por el Polo Obrero que plantea demandas de alimentos y de otra índole. En esa oportunidad, desde la organización negaron algún tipo de irregularidad. Martín Rodríguez, una referente, negó y rechazó que les hayan atribuido daños e incidentes en esa zona. Además se quejó de los delegados de Desarrollo Social de Nación en Mendoza y aseguró que nadie contesta los llamados y los requerimientos del Polo Obrero.

El dueño de la Agencia Aruba Viajes, Mario Fragapane, uno de los referentes del reclamo, contó en esa publicación: “Nos sentimos presos en nuestros locales, no podemos salir, tenemos que cerrar todo. Se da una situación muy violenta porque empiezan a pedir los baños, en el transcurso de las horas que llevan esperando que los atiendan y los locales se cierran por protección”, señaló mientras se realizaba la manifestación en horas de la siesta.

Otro testimonio, perteneciente a una moza de un café cercano reclamó: “Hicieron pis en una mesa y hasta defecaron, porque no les dejamos usar los sanitarios. Entendemos que estén reclamando alimentos para tanta gente que tiene necesidades, pero ya comportarse de esa manera, no lo entiendo”.

Por lo pronto, el ministerio responde inquietudes a través de su correo: mesadeentradamds@gmail.com o de su Instagram: cdrmendoza2022. Las personas que se comuniquen deben dejar sus datos, entre los que deben constar número de teléfono y su CUIL.