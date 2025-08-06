Tragedia y muerte en Miami: revelaron la causa del fallecimiento de Ari Buchman, la víctima de 10 años

El pasado domingo, Arielle Mazi Buchman se convirtió en la tercera víctima fatal -además de Mila Yankelevich y Erin Ko-. El deceso de la niña de 10 años, con familia argentina, se produjo tras el choque entre un velero y una barcaza . El accidente ocurrió el 28 de junio en Biscayne Bay.

La Oficina de Medicina Forense de Miami Dade confirmó hoy que “Ari” murió por complicaciones debidas al ahogamiento . Así lo informó la CBS News.

Cabe recordar que ella, estudiante de quinto grado de la Lehrman Day School , era una de las cinco niñas que se encontraban realizando una clase de navegación. Las víctimas estaban en un campamento de verano entre las islas Hibiscus y Monument, frente a Miami Beach, cuando ocurrió el siniestro.

El grupo femenino a bordo de la embarcación Hobie Gateway , de aproximadamente 5 metros, estaba a cargo de una instructora de 19 años. La joven fue embestida por una barcaza de unos 18 metros alrededor de las 11.15 (hora local) de aquel lunes.

Ari Buchman es una niña de familia argentina que estaba en el velero en el que murió Mila, la nieta de Cris Morena.

Ari Buchman, de familia mendocina, estaba en el velero con Mila la nieta de Cris Morena

Dos de las menores fallecieron en el acto, mientras que Buchman estuvo internada en estado crítico en el centro de trauma del Hospital de Niños Holtz, en Miami. Sin embargo, la noticia de su muerte fue confirmada luego por su primo, Gabriel Groisman , quien fue alcalde de Bal Harbour.

Otra niña, Calena Areyan Gruber, de 7 años, quedó atrapada bajo la barcaza pero logró nadar para salvar su vida. Ahora Gruber se encuentra en su casa recuperándose, tras recibir atención médica en el Hospital Jackson Memorial.

Despedida a Ari Buchman

El funeral de Ari se celebró el domingo. El duro momento fue oficiado por el rabino Eliot Pearlson, del Templo Menorah en Miami Beach, quien afirmó que la comunidad está devastada por su pérdida.

“No hay nada como la pérdida de un hijo, un niño inocente, en una muerte innecesaria”, detalló al respecto. Además señaló que fue un golpe muy duro a nivel personal y aseguró que “ha sido una de las semanas más difíciles de mi vida”.

El rabino conocía a Ari desde la ceremonia de su nombre al nacer y también casó a sus padres, Todd Buchman y Rhonda Mitrani, hija de argentinos. “No puedo pensar en nada que haya afectado a todos tanto como esto”, relató Pearlson al Miami Herald.

Y agregó: “Ari era como un alma vieja que siempre ayudaba a los demás”. “Al final de cada clase, abrazaba a todos los profesores, les daba un beso de despedida y siempre les preguntaba cómo estaban al final del día”, reflexionó Pearlson con tristeza. Y sumó: “Era muy cariñosa, muy generosa, muy atenta”.

Caso bajo investigación

Los funcionarios de la Guardia Costera se encuentran trabajando en la investigación para dar con la causa del choque. “Habitualmente recurrimos a la experiencia de nuestras agencias policiales asociadas a nivel federal, estatal y local, y este caso no es una excepción. A nuestro equipo de investigación se unirán investigadores de la Argentina, país de origen de una de las víctimas”, advirtieron desde la agencia en un comunicado.

También destacaron que se invitó a la Dirección de la Marina Mercante de Chile a participar de la investigación marítima, ya que otra de las víctimas era de origen chileno. Mientras tanto, las pruebas toxicológicas de todas las personas involucradas en el accidente dieron negativa. Sin embargo, la Guardia Costera no identificó al propietario de la barcaza ni ha revelado los nombres de las dos personas que iban a bordo cuando se produjo la colisión.