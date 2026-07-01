Trabajo y encierro: así es la única fábrica industrial del país que funciona dentro de una cárcel

Tras las rejas del Complejo Penitenciario Almafuerte I se desarrolla un proyecto inédito y singular en toda la Argentina . En sus habitaciones y pasillos no solo conviven cientos de personas privadas de su libertad, sino que también tiene lugar la única fábrica industrial del país que funciona dentro de un establecimiento penitenciario .

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En la fábrica trabajan más de 25 personas en contexto de encierro . Allí elaboran papel higiénico, toallitas descartables y servilletas .

Desde el Servicio Penitenciario de Mendoza destacaron que estas iniciativas contribuyen a los procesos de resocialización de los reclusos, y que la educación , el trabajo y otras acciones son fundamentales para la disminución de la reincidencia .

En las instalaciones del Complejo Penitenciario Almafuerte I , ubicado en Luján de Cuyo , funciona la planta productiva de Suavipack , una distribuidora y fábrica de papel .

La particularidad del proceso productivo de su papel es que la fabricación cuenta con la mano de obra , trabajo y colaboración de más de 25 reclusos en cuatro líneas continuas de producción . Georgina Riveros , la responsable de Suavipack, explicó que el rol de los trabajadores es el mismo que tiene cualquier colaborador dentro de una empresa , donde cada uno cumple una función específica dentro del sistema.

"Entre las tareas que desempeñan se encuentran la operación de líneas de producción, el rebobinado y corte del papel, el abastecimiento de materia prima, el control de calidad, el envasado y embalaje de los productos, la preparación de pedidos, la logística interna y el mantenimiento del orden", contó Riveros.

Las personas que trabajan en la fábrica tienen capacitaciones y formación certificada con el objetivo de potenciar sus habilidades y aumentar las posibilidades de inserción laboral una vez que recuperen su libertad. "No alcanza solo con tener un empleo, sino que también es importante que las personas continúen estudiando, participen en actividades deportivas y aprovechen las distintas herramientas de formación disponibles durante el cumplimiento de su condena", indicó la responsable de Suavipack.

Además, el proyecto contempla una próxima ampliación mediante la incorporación de nuevas maquinarias, lo que permitiría sumar más trabajadores a la planta. "Hoy contamos con lista de espera para trabajar. A medida que vamos generando producciones, iremos incorporando trabajadores", afirmó Riveros.

SUAVIPACK1 El trabajo de producción en la fábrica potencia la reinserción social y les otorga herramientas a los reclusos. GOBIERNO DE MENDOZA

Una oportunidad de reinserción

Aunque el objetivo principal de los centros penitenciarios es que las personas cumplan con la pena que les aplicó la justicia, también buscan la reinserción social de las personas privadas de su libertad. La fábrica dentro de Almafuerte I busca generar oportunidades de reinserción laboral mediante la capacitación y la formación de hábitos de trabajo.

Georgina Riveros explicó que aunque la sociedad espera que una persona salga de la cárcel siendo diferente, durante muchos años se las privó de aprender oficios o vivir experiencias laborales. "Y cuando la reinserción fracasa, las consecuencias no recaen solamente sobre esa persona: las termina viviendo toda la sociedad", indicó. "Por eso este proyecto es una inversión en trabajo, en formación y en seguridad", dijo la responsable de Suavipack.

La jornada de los trabajadores inicia a las 9, cuando salen de su sector y son trasladados hacia la fábrica y finaliza a las 16.30. "Antes de comenzar la producción realizamos una breve reunión de equipo. Sabemos que el contexto de encierro es muy particular y que el estado de ánimo influye en el trabajo cotidiano", explicó Riveros. "Todos los días iniciamos con un ejercicio muy simple: preguntamos cómo está cada uno, cuál es su objetivo al venir a trabajar y qué espera lograr durante esa jornada. Ese espacio nos permite fortalecer el equipo, generar compromiso y prepararnos para comenzar el trabajo", contó.

"Creemos que la reinserción comienza mucho antes de recuperar la libertad. Comienza cuando una persona aprende a sostener un trabajo, a cumplir horarios, a respetar procesos, a trabajar en equipo y a asumir responsabilidades", indicó Georgina Riveros. "La fábrica produce papel, pero también busca formar personas para el mundo del trabajo", finalizó.

SUAVIPACK3 En el Complejo Penitenciario Almafuerte I, la fábrica de papel busca generar oportunidades de reinserción social y laboral. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

Personas privadas de su libertad a nivel provincial y nacional

Actualmente la provincia cuenta con 20 establecimientos penitenciarios donde residen más de 7.500 personas privadas de la libertad.

De ellas, más de 2000 participan en programas de capacitación y alrededor de 240 trabajan en empresas privadas instaladas en complejos penitenciarios, como es el caso del Almafuerte I.

Según datos del último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, hasta el 2024 habían casi 121.500 personas privadas de su libertad en todo el país.

De acuerdo al informe, la lista de provincias con mayor cantidad de presos es encabezada por Buenos Aires, que cuenta con más de 55.000 internos. Le sigue e Córdoba con 14.700 reclusos, Santa Fe con casi 10.500 y Mendoza, que se posiciona como la cuarta en el ranking.

Comité para la prevención de la tortura Población y tasa de privación de libertad en el ámbito penitenciario, por jurisdicción. Argentina, año 2024. COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA

La visita del intendente de Ciudad

Durante los últimos días la fábrica contó con la visita de Ulpiano Suarez, intendente de Ciudad de Mendoza. Estuvo acompañado de Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, autoridades del Servicio Penitenciario de Mendoza y la responsable de Suavipack, Georgina Riveros.

La Municipalidad de Mendoza se ha convertido en uno de los principales clientes de los productos fabricados en el Almafuerte I, que incorporaron en diversas dependencias municipales.

Ulpiano El intendente de Capital recorrió la fábrica de papel del Almafuerte I. MUNICIPALIDAD DE MENDOZA

Productos ecológicos en el Penal San Felipe: un caso similar

A pesar de que Suavipack es la primera fábrica industrial de todo el país que se desarrolla en un complejo penitenciario, en Mendoza hay un proyecto de indumentaria y zapatos que tiene el corazón de su producción en el Penal San Felipe, ubicado en Godoy Cruz.

Se trata de Xinca, una empresa de moda ecológica que hace casi 10 años cuenta con la mano de obra de personas privadas de su libertad. El objetivo es el mismo que el de la planta ubicada en Almafuerte I: otorgar herramientas que potencien y faciliten la reinserción social de los reclusos.