Todo por Juanita: una peluquería solidaria realizará cortes de pelo y una rifa a beneficio de la niña que debe operarse sus manos

No es la primera vez que esta peluquería de Godoy Cruz realiza cortes de cabello y otro tipo de trabajos en favor de los más necesitados. En esta ocasión, sin embargo, será el turno de Juanita Ghiotti, la niña de Las Heras que nació con una malformación congénita y que requiere de una costosa y compleja cirugía que tendrá lugar en Barcelona.

Es por eso que Exequiel Alvelda, uno de los socios del GT (situada en Honorio Barraquero 26, esquina San Martín), junto con Gabriel Terceros, tomó contacto con Ruth, la mamá de la chiquita y se conmovió como lo hizo en otras tantas ocasiones por temas diferentes.

Así, en una cruzada conjunta, prevén cortar el pelo durante dos lunes consecutivos: el 7 y el 14 de noviembre. Se cobrará 400 pesos (en general el valor es de $1.500) y todo lo recaudado será para esa causa.

No obstante, la cruzada no finaliza allí, ya que también se sortearán 50 mil pesos entre todos los que depositen al menos 500 pesos en el Mercado Pago o cuenta bancaria de su mamá (CBU 01106363300633619298447 alias Todo.por.juanita.

“Claro que todo esto necesita compartirse y viralizarse. Para eso, Juanita grabó un hermoso video en nuestro local donde habla de la campaña e invita a todos a acercarse. Quisimos aportar nuestro granito de arena. No es la primera vez que trabajamos para solidarizarnos con otra gente”, explicó Exequiel, a quien le dicen “el Chino” y tiene 27 años.

Efectivamente, este “buscavidas” generoso y solidario, nacido en el barrio San José de Guaymallén, contó que proviene de una familia humilde pero que cuando hace dos años visitó un comedor en Las Heras, su enfoque de vida cambió para siempre.

Campaña de corte solidario para juntar dinero para ayudar a Juanita, la nena que tienen que realizarle una operación en sus manos. Ruth Dávila, Franco Ghiotto padres de Juanita, Exequiel junto a Juanita, dueño de la peluquería donde se realizarán los cortes solidarios Foto: José Gutierrez / Los Andes

Fue cuando le pidieron colaboración para el comedor Rayito de Luz, que funciona en el barrio 5000 Lotes, en Las Heras. Apenas entró a conocerlo, quedó azorado con la miseria extrema que se observaba entre los niños.

“Salí llorando como un bebé y me puse en campaña, porque nunca pensé que existía una pobreza tan impresionante, observé niños descalzos, colchones en el piso de tierra, baldes que hacían las veces de inodoros… en fin, necesidades de todo tipo”, recordó.

Desde entonces, prácticamente la totalidad de sus clientas cada vez que pisan la peluquería llevan, casi como ley, un alimento no perecedero o un juguete, dependiendo de las fechas del año. “Se acostumbraron y ya es habitual que visite el lugar con mercadería. Los chicos son increíbles, se me cuelgan, demuestran un cariño especial y siguen necesitando de todo”, resume.

Fue por todas sus acciones solidarias que Ruth se acercó a pedirle ayuda y él no lo dudó. “Lo curioso –relató—es que no soy peluquero, sino que me dedico a administrar redes sociales. Mi socio es el peluquero y tenemos alrededor de 10 empleados. Hemos crecido mucho, empezamos de abajo y hoy nos va muy bien”.

Incluso, como obsequio para quienes acuden al local a hacerse el color, también se hace corte y peinado. “Creo que a esta altura ya es una forma de vida, una forma de trabajar”, responde, cuando se le consulta de dónde nace su actitud solidaria.

“No lo sé, pero mi bisabuela era tejedora y siempre pensaba en los demás. Ella era muy cercana a la Iglesia y a Cáritas. Tal vez de allí heredé algo de eso”, cuenta, y reitera que aquella visita al comedor resultó una antes y un después en su vida.

“Hoy –concluye—cuando estoy triste me acerco al comedor. Es una forma de sentirme mucho, muchísimo mejor”.

El Chino Maidana y Huracán Las Heras también ayudarán a Juanita

El caso de Juanita repercutió en Mendoza y trascendió fronteras. Fueron numerosos los gestos solidarios de muchísimas personas, incluso de famosos que ofrecieron dar una mano para reunir la suma millonaria que requiere la compleja intervención.

De este modo, se anunciaron también dos eventos de gran llegada que tendrán lugar el mes que viene. El primero de ellos fue programado para el sábado 5 de noviembre con la visita del excampeón mundial de boxeo “Chino” Maidana, quien donó un par de guantes y una gorra autobiografiada que se sorteará ese día en el Estadio Vicente Polimeni (Las Heras).

Como si esto fuera poco, para el domingo 13 del mismo mes, en la cancha de Huracán Las Heras se realizará desde las 14 un partido de fútbol a beneficio protagonizado por los jugadores que formaron parte del ascenso de “El Globo” en 2011.

Se anunció que el valor de la entrada será de 300 pesos. La fecha contará con el condimento de bandas en vivo.