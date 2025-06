Silvina Romera tiene diabetes tipo 1 desde hace 32 años . Es insulino dependiente y necesita medicación todos los días para vivir . Desde abril no recibe la insulina ultra lenta que debe aplicarse a diario , ni las tiras reactivas ni los sensores para controlar su glucosa . Tampoco pudo acceder aún a la insulina de acción rápida ni a una pastilla hipoglucemiante que fueron autorizadas hace dos meses, pero nunca le entregaron. “Estoy sin insumos y sin medicación desde hace casi tres meses . Y no tengo respuestas claras ni certezas de cuándo me llegará”, dice la mendocina. Esta semana presentó una carta documento a las autoridades.

De hecho, desde hace casi tres meses no recibe Basaglar Flex Pen , la insulina ultralenta que debe aplicarse todos los días. Tampoco obtuvo tiras ni sensores para hacer los controles de glucemia. La insulina de acción ultrarrápida , que necesita cuando el azúcar se dispara , fue autorizada, pero aún no llega. Y un hipoglucemiante oral , también aprobado por la obra social, pero que sigue sin ser entregado. “Me tengo que inyectar insulina todos los días para sobrevivir . La situación es desesperante y muy grave ”, explica.

Tiene diabetes y hace 3 meses no recibe medicación: "He tenido que pedir prestada insulina a otras personas". Foto: Imagen ilustrativa

Su caso refleja la crisis que atraviesa desde hace meses la Obra Social de la Policía Federal Argentina (OSPF) , que presta cobertura a miles de efectivos en actividad, jubilados y familiares. En todo el país se multiplican las denuncias de pacientes que no reciben atención médica ni medicamentos, farmacias que dejaron de aceptar órdenes, y delegaciones que no dan respuestas. De hecho, en Buenos Aires, los afiliados reclamaron el mes pasado al Gobierno nacional que intervenga para garantizar las prestaciones básicas.

Tiene diabetes y hace 3 meses no recibe medicación: "He tenido que pedir prestada insulina a otras personas". Foto: Imagen ilustrativa

En resumen, el reclamo de Romera advierte que la demora en la provisión de estos insumos esenciales constituye una violación a la ley vigente, la cual garantiza cobertura de 100% para pacientes con diabetes, sin restricciones ni demoras arbitrarias.

Silvina señala que nadie le explica por qué no llegan los insumos, ni en qué instancia está su pedido. La última respuesta que recibió desde la farmacia fue que no había novedades desde la droguería, ni fecha estimada de entrega. “Desde la farmacia me dicen que desde la droguería no tenían ninguna noticia. Un desastre”, cuenta.

Los Andes se contactó con la farmacia que ya no entrega esos medicamentos a Romera para que diera su versión de la situación actual con la obra social de los policías federales, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta alguna.

Solidaridad entre los pacientes crónicos

En medio de la incertidumbre, Silvina viene amortizando “el golpe” a su salud gracias al apoyo de una red de contención formada por personas con diabetes, pues integra un grupo con más de 300 personas, en su mayoría mendocinas, que comparten experiencias y también medicación cuando hace falta.

La diabetes, una pandemia en todo el planeta Tiene diabetes y hace 3 meses no recibe medicación: "He tenido que pedir prestada insulina a otras personas". Foto: Imagen ilustrativa

“He tenido que pedir prestada insulina a otras personas del grupo porque es imposible comprarlas de forma particular. Es un monto millonario. Se las tengo que devolver, por supuesto porque nadie tiene grandes reservas de insulina”, relata la docente mendocina. “Soy la única actualmente que no recibe el tratamiento. El resto de las obras sociales sí cuenta con eso y es lógico porque de lo contrario está en peligro la vida”, señala.

Qué dicen desde la obra social en Mendoza

Desde la delegación de esa obra social en Mendoza (Unidad Operativa Federal Mendoza, Policía Federal Argentina), reconocieron a Los Andes que el sistema “está en crisis desde hace meses” y que la situación empeoró en el último tiempo por la acumulación de deudas y el corte casi total de servicios. “Hoy no tenemos ninguna farmacia que esté tomando órdenes, y alrededor de 80% de las prestaciones médicas están cortadas”, explicaron.

Señalaron que no cuentan con fondos propios ni poder de decisión. “Desde Mendoza solo podemos recibir los pedidos, registrar los reclamos y derivarlos a Buenos Aires. Todo depende de la sede central”, afirmaron empleados de la delegación provincial, pidiendo reservar su identidad. Y agregaron: “Estamos atados a los pagos que se giran desde Nación. No hay una fecha cierta, ni un cronograma claro. A veces se paga una parte, pero no alcanza ni para regularizar lo anterior”.

En la región de Cuyo, estiman que hay más de 2.000 afiliados. Muchos de ellos ya empezaron a presentar recursos legales o pedidos formales ante organismos de salud. Desde la delegación en Mendoza aseguran que entienden la desesperación de los pacientes, pero remarcan que ellos también se ven desbordados por la falta de respuestas concretas desde la sede central. “Recibimos quejas todos los días por este problema, y nos vemos obligados a repetir que no podemos hacer más que insistir en Buenos Aires. Es muy difícil”, expresaron.

En ese contexto, el temor de los equipos locales es que se dispare la judicialización. “Esto es algo que nunca había ocurrido en este volumen y como obra social estatal y solidaria no estamos ajenos al recorte nacional”, concluyeron.

Los primeros cuatro síntomas de la Diabetes Tiene diabetes y hace 3 meses no recibe medicación: "He tenido que pedir prestada insulina a otras personas". Foto: Imagen ilustrativa

Un reflejo del deterioro nacional

El caso de Silvina Romera, docente mendocina y afiliada a la obra social de la Policía Federal, expone en primera persona el deterioro de las prestaciones médicas que afecta a cientos de familias en todo el país. De hecho, la semana pasada organizaciones sociales de salud y discapacidad marcharon al Congreso para denunciar el ajuste en el sistema sanitario. Bajo la consigna “No es ajuste, es abandono”, alertaron por la interrupción en la entrega de medicamentos, insumos y tratamientos esenciales. También participaron trabajadores del Hospital Garrahan, preocupados por la falta de recursos.

Pacientes crónicos, personas con discapacidad y profesionales enfrentan demoras, negativas y falta de respuestas concretas por parte de la salud pública y prestacional. En palabras ligeras -y oportunistas- el sistema sanitario necesita urgente un “médico” que lo cure.