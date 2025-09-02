Tiene cáncer terminal y publicará un libro sobre el camino a una vida plena

Alexandra García Acuña jura que no le tiene miedo a la muerte , sino a cómo se atraviesa el tramo final antes de enfrentarla. Y en eso está: meta vivir y esperando morir de la forma más consciente y amorosa posible.

Tiene 49 años y, desde hace 11, viene batallando contra un cáncer de mamas que, pese a todos los intentos médicos, no pudo revertir . A principios de este año le diagnosticaron metástasis en los pulmones y le dieron tres meses de vida.

Desde entonces, decidió frenar los tratamientos oncológicos, dejó su vertiginosa vida en Buenos Aires y volvió a Mendoza para transitar la última fase de su enfermedad con cuidados paliativos, rodeada de afectos y escribiendo un libro para contar su historia y su camino hacia la muerte con una vida plena. “4000 días para transformarte” se llama la obra que acaba de terminar y cuya presentación está prevista en octubre.

“ Comencé escribir para sanar mi historia, mi dolor actual , y se fueron armando tópicos; los tópicos armaron párrafos, luego historias y luego capítulos. Así se armó este hermoso libro que hace referencia al tiempo que he tenido cáncer desde aquel primer diagnóstico en el 2013, donde hice quimios, rayos, operaciones y una segunda recaída, incluso más agresiva, en el 2021, cuando también recurrí de nuevo a todo tipo de tratamientos, médicos y alternativos”, explica Alejandra.

Fue con el último diagnóstico, en enero último, que supo que “ ya no podía agredir más a mi cuerpo y que lo que quedaba era disfrutar y tener calidad de vida en mi etapa final; supe que ya había ganado, que le gané 4000 días al cáncer y fui feliz; he transitado días muy difíciles y días muy hermosos. Disfruté, vi crecer a mis hijos”.

Así fue que Alejandra dejó de “pelearse” con la enfermedad y empezó a ver las cosas, su vida, de manera diferente: “El cáncer está dentro de vos mismo. Nadie te ataca de afuera. Entonces no es una lucha, es abrazar eso que te está pasando y ayudar al cuerpo a reparar o a contrarrestar esas células que se volvieron locas”, dice.

Volver a la infancia o morir en Mendoza

Si bien sus dos padres ya fallecieron hace un par de años, en Mendoza aún quedaban muchas de las “raíces” a las que Alejandra quería volver: su hermana, sus amigas y el paisaje de su infancia. “En Buenos Aires hice una gran red de amor, pero las raíces estaban acá y sabía que tenía que regresar. Quería estar en Mendoza con mi hermana. Desde muy chiquitas venimos juntas de la mano. Ahora ella me ofreció su mano y vine a buscarla para el último respiro”, confiesa.

Por estos días, Alejandra asiste cada semana al hospital Central a realizar los cuidados paliativos; sobrevive con una toma diaria de corticoides, depende de un tubo de oxígeno para respirar y consume morfina cada cuatro horas para aliviar el dolor. “Lo que más me cuesta es ir regulando la energía. Voy escuchando al cuerpo. Hay momentos en los que me siento bien y parece que puedo todo y otros en donde siento que ya está, que se termina acá. Es un vaivén”, reconoce.

Pero a ese “combo” desolador lo compensa disfrutando “a lo grande” de las pequeñas cosas. Ya se hizo un tatuaje con sus dos mejores amigas de la infancia, Vanina y Ana Clara; comparte tiempo con su hermana ´Caro´, agradece el sol, el verde, el amanecer de cada día y valora tener una nueva oportunidad para ser mejor. “Eso es lo que quise contar en este libro”, asegura.

Alejandra García Acuña escribió "4000 días para transformarte"

Alejandra nació en Colombia (su mamá era del país cafetero y su papá, argentino), y se radicó de muy niña en el departamento mendocino de Junín. Allí creció y vivió una infancia apacible hasta su juventud, cuando se fue a vivir a Buenos Aires, donde trabajó en Estimulación Temprana en el hospital Garrahan y de forma particular.

En Buenos Aires también se enamoró, se casó, se separó y tuvo dos hijos, que viven en esa provincia, pero que viajan seguido para acompañarla en el último tramo de su vida. “Hay que respetar el deseo propio (el mío fue morir en Mendoza) y el ajeno; es decir, no acarrear a nadie en el deseo propio. El respeto es la base y el amor todo lo une. No hay distancias. Así estoy unida con mis hijos”, explica.

El mensaje de los ángeles

El libro “4000 días para transformarte” no solo es un relato sobre su historia y su conciencia plena sobre la muerte, sino también un registro de los mensajes que fue recibiendo, desde pequeña, por parte de “ángeles, arcángeles y maestros” que ella luego fue canalizando mediante la escritura.

“Desde que soy muy pequeña escucho a los ángeles, los veo y recibo mensajes. Desde los 2 años yo decía que veía un angelito y fue recibido naturalmente en mi familia porque mi tía era médium y mi mamá también. A los 7 años empecé a escribir lo que ellos me dictaban. Entonces era un juego. No sabía. Veía la energía alrededor de la gente. Después, de grande, me enteré que eso era canalizar y yo lo hacía”, describe.

La terapista del lenguaje cuenta que desde el año 2000 fue llenando cuadernos con estos mensajes. Al principio, eran para ella, sus hijos y su entorno más íntimo. Pero fue este año cuando el cáncer la obligo a parar que se animó a darle forma a sus escritos y compartirlo con el resto de los mortales.

“Tuve que seleccionar porque son muchos. Pero en definitiva el mensaje es que el amor todo lo une. En definitiva, somos energía, espíritu sutil, somos un cuerpo físico y nos tenemos que integrar”, sintetiza.

Si hay un aprendizaje para Alejandra en estos largos años de tratamientos, de días plenos y días malos es que “todos los días podemos honrar el deseo, y poner límites. Nos incomoda pasar por esos lugares incómodos, pero nos transforman y nos llenan de paz”.

Alejandra García Acuña escribió "4000 días para transformarte"

Dice el psiquiatra y psicoterapeuta estadounidense Irvin Yalom, en su libro Mirar al Sol: “No es fácil vivir cada momento con total conciencia de que moriremos. Es como tratar de mirar al sol de frente: solo se puede soportar un rato”. Pero Alejandra mira el sol (el de la metáfora y el real). Y lo hace cada mañana, “agradecida”.

Una publicación y un sueño cumplido

La publicación del libro “4000 días para transformarte” será presentado en octubre (aún no está la fecha definida desde la editorial), pero ya se puede acceder a una preventa en Internet, que promociona la misma García Acuña en su cuenta de Instagram @jualeatenciontemprana, o en el siguiente Link ( https://linktr.ee/alegarciaacuna ).

De hecho, en una plataforma virtual, apela a la colaboración voluntaria de los lectores y lectoras.

Con lo recaudado, Alejandra quiere pagar los gastos de la edición y publicación de su libro. Pero la esperanza mayor está en que pueda compartir con la mayor cantidad de público su experiencia.

“No es solo para los enfermos terminales o sus familiares, sino para la gente que está sana, para que tome conciencia de que puede tomar caminos saludables en todos los sentidos y tener una vida más plena”, asegura su íntima amiga y psicóloga, Vanina Guajardo.