22 de abril de 2026 - 20:01

Buen tiempo en Mendoza para este jueves: cuál será la máxima y cuándo se esperan tormentas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 12°C para mañana en Mendoza. Detalles del tiempo para los días siguientes.

Buen tiempo en Mendoza con un leve ascenso de temperatura.

Buen tiempo en Mendoza con un leve ascenso de temperatura.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de unos días frescos en la provincia de Mendoza, se anticipa buen tiempo para este jueves con la temperatura en ascenso. Las mismas condiciones se esperan para el viernes, aunque durante el fin de semana se prevén tormentas y nubosidad. A continuación, el detalle.

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El tiempo para los próximos días

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa un leve ascenso de la temperatura. La máxima será de 24°C y la mínima de 11°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera se espera poca nubosidad.

El viernes 24 de abril se mantendrá la temperatura, con algo de nubosidad. Se espera una máxima de 24°C y una mínima de 12°C, con vientos leves del noreste.

Para el sábado se registrará una caída de la máxima, que se ubicará en los 21°C. Además, se anticipan tormentas en el sur provincial durante la mañana.

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