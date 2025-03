Se esperaba una "explosión" de dengue en febrero en Mendoza, que no ocurrió: las posibles causas

Para este mes de febrero que está concluyendo Repelentes: ¿Qué tenemos que saber para estar protegidos de los mosquitos este verano? que finalmente no sucedió. El escenario no era promisorio teniendo en cuenta lo acontecido la temporada anterior, cuando los casos marcaron récord histórico con características inusuales para Mendoza . La región atravesó un alto registro de contagios y, por ello, las autoridades sanitarias de los diferentes estamentos se preparaban para hacer frente a la que se anticipaba como otra temporada intensa.

Dengue en Mendoza

Desde el Ministerio de Salud de la provincia no quieren anticiparse a cantar victoria. Si bien podría esperarse que la situación siga más o menos con el mismo escenario, lo cierto es que todavía quedan por delante varias semanas de calor y con condiciones de tiempo propicias para la circulación del mosquito.

Si bien sobre la marcha los análisis son relativos, en principio habría ciertos factores que podrían explicar este drástico descenso de casos entre temporadas.

Suman 16 los muertos por dengue en Paraguay La temporada anterior, que se cuenta de agosto a agosto de cada año, hubo 5 fallecidos en Mendoza por dengue

Tal cual analizó Falaschi, en el resto del país se observa un escenario similar. “Si ves la curva de la temporada 2023-2024 fue la más alta en los últimos 5 años. En general las epidemias de dengue se dan cada 5 años”, aseguró y en ese sentido aceptó que quizás, cumplido ese periodo, se puede estar dando un proceso de baja en la circulación.

Además apuntó que el descenso “tiene que ver con cuestiones climáticas, cuestiones inherentes al mosquito, con actividades que se hacen para erradicar los huevos y las larvas del mosquito, que evidentemente se ha hecho mucho hincapié y que se debe seguir haciendo hincapié durante todo el año, aunque pase el periodo de calor, porque eso es lo que evita tener masas de mosquitos activos”.

Otro de los aspectos que se prestan para el análisis es preguntarse si la estrategia innovadora y única que puso en ejecución la provincia puede haber sido parte de los buenos resultados. Es que Mendoza desarrolló su propia herramienta: los mosquitos rojos, que ganaron fama nacional. Se trató de mosquitos estériles que apuntaban a reducir la población del insecto.

Sin embargo Falaschi consideró que no puede evaluarse esto como parte del impacto ya que, por un lado, se trata de una estrategia muy reciente pero fundamentalmente porque fueron liberados en zonas muy reducidas y puntuales como algunas partes de Guaymallén y Godoy Cruz.

“Los mosquitos rojos han sido un experimento controlado, yo no diría que esto se debe a ese experimento, porque todavía no hay resultados sobre ellos, y para que ese experimento tuviera una significativa disminución de la cantidad de mosquitos, debería haberse hecho masivamente, y fue en zonas muy controladas. Los mosquitos no vuelan tanto, así que no diría que se debe a eso específicamente”, explicó.

Además, en otras provincias con circulación endémica se aplicó la nueva vacuna.

Por qué hubo menos casos de dengue

Para la infectóloga Elena Obieta, referente de la Sociedad Argentina de Infectología, el descenso de casos en relación a lo esperado es multifactorial. “En primer lugar, el fenómeno climático de La Niña nos corrió para adelante en el calendario la aparición de los primeros casos, porque viene con un clima más seco y entonces, por ese motivo, no tuvimos, como en el año anterior, la epidemia 23-24 que nos tocó el fenómeno de El Niño, con muchas más inundaciones”, enumeró.

Repelentes: ¿Qué tenemos que saber para estar protegidos de los mosquitos este verano? Recomiendan no relajar los cuidados ante el dengue

“En segundo lugar, podría ser, y me cuesta ser optimista al respecto, que hayan dado resultado los operativos de descacharrado, colocación de larvicidas o de inhibidores de crecimiento”, agregó. También mencionó la fumigación, pero aclaró que cuando se aplica es porque ya es tarde.

Además agregó que no hay que olvidar que el 70% de los casos de dengue cursan sin síntomas y una persona que tuvo dengue, un año después de que tuvo el episodio va a tener anticuerpos contra todos los serotipos de dengue. “Ya después del año le quedarán para toda la vida anticuerpos contra el serotipo de dengue que tuvo, que podría ser del uno o del dos fue lo que tuvimos más circulación el año pasado”, señaló.

“Lo que quiero decir con esto es que seguramente algo de inmunidad hay en la población para los serotipos que tuvimos en más circulación, el problema es que se reintrodujeron gen 3 y gen 4 que no son los que tuvimos en la temporada anterior y de ahí más riesgos”, advirtió la médica.

Los riesgos frente el dengue en Mendoza

Pero de todas formas no hay que relajarse, la temporada de verano sigue y hay ciertos factores que pueden incrementar las infecciones. La funcionaria no descartó que pueda presentarse un brote tardío. “Todavía hay condiciones de temperatura que van a permitir que los mosquitos sigan existiendo, y entonces va a depender de la movilidad de la gente y de cómo nosotros controlemos los primeros casos que vayan llegando para que no sean picados por mosquitos de la provincia y piquen a otras personas”, subrayó.

La vendimia, tanto en su práctica agrícola como el festejo que realiza la provincia, aparece como una situación que podría implicar riesgos. En el primer caso, muchos trabajadores provienen del Norte del país, donde hay más circulación del virus (Tucumán tiene un brote), y según explicó la funcionaria, muchas veces puede suceder que las personas ya hayan acordado un empleo y se trasladen cuando ya tienen el virus y al llegar a la provincia manifiesten los síntomas.

Por otra parte, la provincia recibirá muchos turistas con motivo de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Por eso, las autoridades advierten que es fundamental y no relajar los cuidados. Mantener el uso del repelente, sobre todo si se va a asistir a eventos concurridos, y no dejar de tomar los recaudos necesarios en el domicilio para evitar que los mosquitos pongan huevos y proliferen las larvas. Cabe recordar que este cuidado hay que sostenerlo todo el año ya que los huevos perduran en la temporada fría.

Situación nacional del dengue

Los datos del Ministerio de Salud de la Nación indican que desde el inicio de la temporada de dengue 2024/2025 -en la SE 31 de 2024- hasta la fecha se han registrado 703 casos confirmados, de los cuales 674 (96%) no presentaron antecedentes de viaje y se encuentran distribuidos por región de la siguiente manera: 298 en el Noreste (NEA), 270 en la región Centro, 91 en la región del Noroeste (NOA), 9 en Cuyo, y 6 en la región Sur. Los 29 casos que sí presentaron antecedentes de viaje corresponden a personas que viajaron a Brasil, Cuba, México, Maldivas, Tailandia, India, Perú, Paraguay y Colombia.

Durante toda la temporada, los casos se presentaron a expensas de las notificaciones aportadas principalmente por la provincia de Formosa. En el caso de Mendoza, consigna que se notificaron casos aislados sin antecedente de viaje en Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y Godoy Cruz.