Santa Fe: un médico recibió una brutal golpiza debido a la demora en la atención en un hospital

En ese momento, la guardia estaba llena de personas y se estaba atendiendo a una paciente de 80 años con una luxación de cadera y a otro paciente con cáncer. Aunque los profesionales verificaron que la paciente estaba estable y respirando, no había espacio para atenderla de urgencia.

En ese momento, la situación se volvió más violenta. El agresor se puso de pie, gritó a los médicos y los amenazó. El Dr. Giordana relató que “nos empezamos a alejar hacia atrás, y ahí es cuando subo la escalera y el tipo viene corriendo y empieza a pegar sin mediar ningún tipo de palabra”.

Finalmente, el Dr. Giordana fue víctima de una brutal agresión, recibiendo varios golpes, rodillazos en la cara y un intento de ahorcamiento. La policía y su compañero de guardia intentaron reducir al agresor, pero este continuó golpeándolo durante unos 20 segundos.

El descargo de la víctima tras la golpiza

El Dr. Giordana expresó su indignación y frustración en un mensaje en Instagram después del ataque. “Ser médico es muchas cosas. Para mí, es una forma de vida, de ayudar a los demás, a quienes necesitan un antibiótico, un yeso o simplemente, que los escuchen; porque quiero ayudar. Soy docente en la UNR -Universidad Nacional de Rosario- hace 14 años, me rompo el lomo formándome como residente no rentado de cuarto año de Terapia Intensiva y estoy haciendo el posgrado de Medicina Legal y Forense. Pero ser médico también se transformó en un laburo con condiciones deplorables”, inició su reflexión.

“Salarios de miseria, condiciones inhumanas donde muchas veces no tenemos agua, luz, calefacción o refrigeración, no tenemos ni donde comer o la comida es incomible. Siempre se nos exige más. Jornadas de 24, 36, 48 horas, porque el personal de salud ‘siempre tiene que estar’. A esa violencia y precarización que nos someten los de arriba, se le suma la violencia de la población. Y nosotros no tenemos garantías de seguridad para poder cuidar a la población, pero parece que tenemos que seguir; como si nada hubiera pasado, porque nada cambia, nada frena”, agregó.

Tras la denuncia por el ataque, se suspendieron las actividades en el centro de salud, reduciendo la atención al público al mínimo. Ese mismo día, se realizó una concentración en la puerta del hospital para exigir mejores condiciones laborales.