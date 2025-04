Salud salió a mediar en el conflicto de traumatólogos y Pami: hay tregua pero no acuerdo

Luego de que los médicos traumatólogos decidieran suspender la atención a afiliados de Pami en Mendoza , la situación ha generado un limbo que deja, obviamente a los jubilados como los que “pagan el pato” en primera instancia. Los afectados no son pocos: en Mendoza la obra social tiene 247.000 afiliados, la mayor parte, jubilados.

Ayer, referentes de los médicos, las clínicas y autoridades de la cartera mantuvieron una reunión para tratar de acercar posiciones. Al culminar, el presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa), José Luis Sánchez Rivas, explicó que se había acordado una tregua, ya que se había ofrecido una propuesta económica provisoria para que durante dos meses se retomara la atención, hasta tanto se encuentren soluciones definitivas. Según dijo el médico, se esperaba que hoy se retomara la atención. Sin embargo, ante la consulta de Los Andes, desde la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (Amot) explicaron que aún no ha sucedido.

Sin embargo, el presidente de Amot, Daniel Fraccaro sostuvo esta mañana: “ Aún no se retoma la atención , ayer las clínicas presentaron a los médicos una propuesta, nada formal, de palabra, pero hasta ahora sigue todo igual, no se llegó a nada concreto”.

Agregó que los médicos enviarían hoy una contrapropuesta. Y recordó: “El problema es que no es una suspensión de servicio, los traumatólogos renunciaron, por lo tanto, no se puede levantar nada hasta que no se concrete algo serio”

El conflicto por el que traumatólogos no atienden Pami

Los traumatólogos de Mendoza suspendieron la atención a afiliados de Pami desde el 1 de abril. La medida aplica a los servicios prestados en clínicas privadas y obedece a reiterados reclamos sin respuesta en relación a los bajos honorarios que reciben por las prestaciones, los que se habían iniciado a fines del año pasado.

Tras la medida, desde Aclisa explicaron que todos los efectores que atienden Pami han resultado afectados entre los que se incluyen Clínica Luján, Santa Isabel de Hungría, Hospital Español, Hospital Privado y la Clínica Santa María. Señalaron que todos los traumatólogos de Mendoza han renunciado en forma conjunta a todas las clínicas.

Señalaron que son meros intermediarios porque los valores los fija Pami y que los profesionales reclaman un cambio de modelo prestacional. Detallaron que cada clínica tiene su equipo de traumatólogos contratado hace un tiempo y se pagaba por una prestación mensual y que ahora los traumatólogos quieren cobrar a un valor que es muy superior a lo que está pagando Pami por cada práctica médica que se hace.

Hay que considerar que se trata de una atención frecuente en personas adultas mayores y que una amplia proporción percibe jubilaciones que no les permiten cubrir sus necesidades esenciales, mucho menos pagar particular la atención de la salud.