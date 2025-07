Rodolfo Montero en Aconcagua Radio: "Esto es más importante que abrir un hospital"

—El lanzamiento de un programa que para nosotros es muy importante. Un programa que pretende que docentes y alumnos en todas las escuelas nos ayuden en prevención y en promoción de la salud. Estos son actos importantes y por eso también estamos muy agradecidos de que el gobernador (Alfredo Cornejo) haya acompañado el lanzamiento de este programa. Porque este programa es más importante que construir un mega hospital en la en la provincia. Yo siempre digo que a los niños los seguimos, los controlamos porque los papás nos los llevan en la infancia, pero los perdemos en la adolescencia y los recibimos de vuelta como adultos cuando ya tienen problemas de salud. También digo siempre que los hospitales y los centros de salud influyen como determinantes de salud de la población en un 15%. El resto tiene que ver más con hábitos de vida, hábitos saludables, costumbres, desarrollo social y económico. Es difícil que nos escuchen los sanos muchas veces, pero es extremadamente importante, porque en la adolescencia es, sobre todo, cuando adquirimos los hábitos, los buenos y los malos. Como sabemos, es difícil llegar a los adolescentes, que escuchan poco a los papás (yo lo sufro como padre), imagínense como funcionario de salud. Entonces, que se escuchen entre ellos, que escuchen a sus docentes y que ellos nos ayuden a promover estilos de vida saludable, a que en los kioscos no se venda cualquier porquería, a promover el ejercicio físico, a promover espacios libres de humo… para nosotros es extremadamente importante, porque va a tener impacto en el mediano plazo de la salud de la población.

—¿La escuela la elige el gobierno o pide la escuela ser parte del programa?

—Esto lo comparo con la vacunación, cuando me preguntan por qué Mendoza está primero en vacunación en el país, y siempre digo que es gracias a los docentes, porque no todas las escuelas tienen vacunación escolar y no todas las que los tienen, reciben una ayuda tan importante de los docentes como en Mendoza. El lanzamiento de este programa es un ejemplo perfecto: desde el lanzamiento, en dos días o dos días y medio, se han inscripto 300 escuelas para ser parte del programa de promotores en salud.