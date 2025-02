Rescate de dos bebés encerrados en autos durante la ola de calor: cómo se debe actuar en estos casos

Ese mismo día, casi a la misma hora y a menos de 45 kilómetros de este aparcamiento -donde las escenas incluyeron, además, la indignación de la madre que había dejado encerrada a su hija porque la ambulancia no llegaba-, en el Hospital Perrupato (San Martín) se vivió una secuencia similar.

Qué falló, qué se hizo bien y cómo hay que proceder en estos casos de encierro de bebés en autos, según el protocolo disponible para personal del servicio coordinado de emergencias, policías y auxiliares judiciales.

La beba rescatada en la playa de un shopping durante la ola de calor no tuvo seguimiento

El sofocante mediodía del viernes último, en la playa de estacionamiento de La Barraca, transcurría sin mayores sobresaltos más allá de los habituales, y con una temperatura cercana a los 35ª.

Sin embargo, esa insoportable calma -porque el calor hace que todo sea insoportable- se vio bruscamente interrumpida cuando algunos testigos se percataron de que en el interior de uno de los autos aparcados había una bebé.

Tras dar aviso a la ambulancia, los guardias de seguridad intentaron abrir la puerta para rescatar a la pequeña. Cuando llegaron los paramédicos y algunos efectivos policiales, constataron que la bebé estaba bien. Incluso, hasta se entrevistaron informalmente con la madre.

No obstante, la situación no llegó a institucionalizarse, por lo que el caso no llegó a los ETI. Y es aquí donde, según destacan extraoficialmente, se incumplieron los protocolos.

De hecho, por más que la beba haya estado en un buen estado general de salud, protocolarmente debería haber intervenido el ETI de la jurisdicción donde vivía la familia, o bien quien hubiese estado de guardia durante el mediodía del viernes.

El detalle es que quienes intervinieron en la asistencia de la bebé y ante el llamado de los testigos no dieron aviso a los funcionarios judiciales, por lo que el episodio quedó en donde se inició: una intervención para resolver lo más urgente (rescatar a la niña y asegurarse de que estaba bien), pero sin su correspondiente seguimiento.

El bebé rescatado en San Martín siguió con acompañamiento

A diferencia de lo ocurrido en La Barraca, el pequeño rescatado en el estacionamiento del Perrupato quedó bajo la órbita del ETI. Y es que, cuando se lo asistió y rescató, el niño estaba en su huevito (receptáculo para el traslado de niños en vehículos), vomitando como consecuencia de haber permanecido encerrado y en un contexto de ola de calor. De esta manera, había un riesgo manifiesto como consecuencia del encierro.

No solo que el bebé quedó internado, sino que -además, y a diferencia del episodio de Guaymallén- aquí se dio intervención a la ayudante fiscal Miriam Escudero, quien -por su parte- dispuso la intervención del ETI. A cargo de Cecilia Polo, se dispuso entrevistar a la abuela del niño, quien era la dueña del auto y lo había dejado en el interior mientras completaba un trámite formal en el Perrupato con miras a obtener la provisión de leche para su nieto.

La recomendación pediátrica: "No hay que dejar a los niños solos ni 45 segundos"

Según destacó la pediatra Gisela Dibiagi, a un bebé no se lo puede dejar solo (ni en el auto ni en ningún lado), ni siquiera por unos poquitos instantes,

"Si me bajo dos minutos, lo llevo conmigo. Si es un lugar donde no puede estar o uno quiere evitar berrinches, por ejemplo, ni siquiera lo llevamos con nosotros y tratamos de acordar para que se quede con alguien. Pero a un chico no hay que dejarlo solo ni siquiera 45 segundos, y desde el momento en que uno se convierte en padre, hay que velar por la salud del niño", destacó la especialista.

Gisela, la pediatra mendocina que se convirtió en influencer en las redes por sus didácticos y divertidos videos.

La pediatra cuestionó esa idea instalada de "por un ratito no va a pasar nada", y destacó que apenas unos segundos son suficientes para que se inicie un incendio o el auto sea robado, por detenerse en dos de los desenlaces más fatalistas.

"Dejar a un niño encerrado en un auto con 40º puede llevar desde la deshidratación y los vómitos a la asfixia o un paro respiratorio. Incluso, puede interrumpirse la llegada de oxígeno al cerebro y dejar secuelas neurológicas", se explayó.

También Dibiagi se refirió a las secuelas a nivel psicológico, sobre todo teniendo en cuenta que en esa temprana etapa de la vida se va gestando la salud mental y emocional de los niños.

"Muchos padres lo dejan porque está durmiendo, y creen que si van y vuelven rápido, no pasa nada. Ahora, imaginate que el bebé se despierta y ve que está solo, no ve a su figura de apego. También puede experimentar una figura de abandono y puede dejarlo marcado", reafirmó. Y cerró indicando que estos abandonos deberían ser penados.