Reportan pagos duplicados de tarjetas de créditos: qué bancos son los más afectados y cómo reclamar

Desde distintas entidades bancarias admitieron la falla y aseguraron que se trata de un error visual que no afectará los montos a pagar ni los límites de consumo. Algunas instituciones ya enviaron comunicaciones a sus clientes para llevar tranquilidad, asegurando que el problema no implica un débito real en sus cuentas .

El banco Santander fue una de las entidades que se pronunció al respecto y envió un mensaje a sus clientes en el que explicó: “ Puede que se estén mostrando duplicados algunos consumos en la tarjeta. No te preocupes, esto no va a afectar tu disponible para compras y ya estamos trabajando para solucionarlo ”.

Por su parte, Visa señaló que “el inconveniente se detectó en el procesador de algunos emisores” y que “los consumos no reflejan un cobro real, sino un error en la visualización del resumen”.

El problema se viralizó rápidamente en redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron capturas de pantalla de sus resúmenes de tarjetas de crédito con montos incorrectos y exigieron explicaciones a los bancos.

CÓMO DENUNCIAR CONSUMOS DUPLICADOS

Los bancos antes mencionados y las operadoras de tarjetas de crédito dieron una serie de recomendaciones para los usuarios que estén afectados por este error de consumos duplicados. La principal indicación es evitar hacer reclamos inmediatos, ya que se espera que los importes se corrijan de forma automática.

Visa garantizó hoy que el sistema estaría normalizado en el transcurso del día. Santander, por su parte, aconsejó a los usuarios no efectuar pagos por los montos finales que aparecen en el resumen hasta que se haya corregido el error.

Tarjetas - copia.jpg ¿Es necesario denunciar? Foto: Web

Entre las demás recomendaciones destacaron que no es necesario denunciar, ya que no se trata de un caso de fraude, clonación o hackeo, sino de un problema técnico. Además, indicaron que no hay que pagar los montos incorrectos.

Luego sumaron que hay que esperar hasta la fecha de cierre para revisar si los consumos duplicados fueron corregidos. Si el problema persiste luego del cierre, las entidades sugirieron comunicarse con el servicio de atención al cliente para iniciar un reclamo formal.

Finalmente, en el caso de consumos asociados a débitos automáticos, como servicios de streaming, las entidades financieras indicaron que los usuarios deben verificar que no existan cargos adicionales. De ser así, podrán solicitar la devolución de los montos incorrectos.