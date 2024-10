Reducirán cargas impositivas a clínicas y hospitales privados en Mendoza

El Gobierno de Mendoza tomó una medida largamente solicitada por clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia: reducir la carga impositiva.

De este modo, se dispuso bajar a tasa cero la alícuota de ingresos brutos de los servicios de internación, y una baja del 0,5% en el resto de las actividades relacionadas con la salud. Desde las entidades que nuclean a los prestadores de estos servicos de salud celebraron esta medida largamente solicitada. El gobierno afirma que traerá beneficios para el sistema de salud de Mendoza.

La medida fue anunciada por el Gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero y el jefe de gabinete de esta cartera, Ariel Herrera. Fue en el marco de una reunión que se realizó esta mañana en el cuarto piso de Casa de Gobierno junto a referentes de clínicas, sanatorios y hospitales privados de alta complejidad de Mendoza.

Un alivio para el sector privado

José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales le agradeció al Gobernador por la medida que traerá muchos beneficios para el sector privado. “La decisión del Gobierno Provincial es muy importante para nosotros. Hace muchos años que venimos trabajando y pidiendo una disminución o exención de ingresos brutos. Creemos que es una actividad la cual está en una situación muy crítica desde hace mucho tiempo y esto nos beneficia sobremanera”.

Además, destacó que “esta es una medida muy parecida a estas medidas que está tomando el Gobierno Provincial respecto a la ayuda o apoyo al tema salud, como por ejemplo la compra de medicamentos al extranjero en forma directa desde la provincia de Mendoza. Son beneficios que realmente van a hacer que el costo en salud disminuya de una manera muy importante”.

Por su parte Claudio Burgos, titular del hospital Italiano y de la Cámara de hospitales de Mendoza celebró la noticia. “Es una medida realmente muy importante para el sector privado de la salud. Es un reflejo de la concientización del Gobierno provincial sobre la problemática que aqueja a las prestaciones privadas, las cuales han sido realmente muy golpeadas después de la pandemia. Nos ha costado mucho recuperar y poder sostener el nivel de prestaciones que se hacían antes. Esto es una ayuda sumamente importante para el sector porque nos permite un alivio económico financiero que nos va a permitir seguir prestando las distintas operaciones o prácticas que requiere la medicina moderna”.

Por su último Federico López, presidente de la Clínica de Cuyo sostuvo que lo que el Estado le devuelva lo van a invertir en equipamiento y tecnología. “Es excelente la iniciativa. Nosotros sufrimos mucho la última parte del gobierno nacional anterior. Tuvimos que poner plata para mantener sana a la clínica. Terminamos el 2023, por suerte, con muy buena sanidad económica”. Y sumó: “Que el Gobernador cuente con que todo este ahorro va a ir a inversión y mejora continua de la clínica para dar soluciones de alta complejidad para la gente de Mendoza. Todo lo que nos devuelva el Estado lo vamos a invertir en equipamiento y tecnología”.

El titular de la Clínica de Cuyo señaló que desde la institución atienden a pacientes de la salud privada, pero en algunos casos, como neurología y cardiología también atendemos al sector público. Contamos con tecnología de punta para dar salud”.

Baja de impuestos

El Gobernador resaltó que Mendoza lleva más de siete años trabajando para reducir impuestos, especialmente en ingresos brutos, lo cual es parte de un proceso sostenido de aligerar la carga fiscal para distintos sectores.

De esta manera, Cornejo señaló su frustración por la falta de reconocimiento de estos esfuerzos de la Provincia, por lo que reducir impuestos representa una pérdida de ingresos para el Estado. “El ideal sería que no existieran ingresos brutos, que es un impuesto bastante regresivo en todos los aspectos. Pero necesitamos financiar los servicios sustantivos del Estado”, afirmó.

Sobre el sistema impositivo en la Argentina, Cornejo explicó que, aunque el ideal sería eliminar el impuesto a los ingresos brutos, es necesario mantenerlo mientras no exista una reforma tributaria nacional que lo sustituya. “Creemos que la solución de fondo es que exista un impuesto convenido con la Nación, para que no haya una doble tributación”, remarcó al tiempo que hizo hincapié en que “la Nación está haciendo un ajuste necesario en la economía, especialmente en el sector público. Pero poco bajan los impuestos de ellos”, a lo que sumó que sólo hay un impuesto país, por lo que hasta el momento no han reducido ningún impuesto nacional.

Desde el gobierno señalaron que la reducción impositiva que propone busca fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado en la atención hospitalaria, integrando mejor ambos sistemas. Se trata de bajar a tasa cero la alícuota de ingresos brutos de los servicios de internación, y una baja del 0,5% en el resto de las actividades relacionadas con la salud.

“Nosotros relegamos un número importante en esta baja”, aseguró Cornejo, al tiempo que mencionó los detalles del Presupuesto 2025 que ingresó esta semana a la Legislatura provincial.

Segun señalan, se espera que la medida beneficie tanto a las clínicas privadas, reduciendo su carga fiscal, como al sistema de salud pública, al mejorar la disponibilidad de recursos para atender a la población en hospitales de alta complejidad. Así, Cornejo aseveró que “nos va a ayudar a ambos, a ustedes en el sector privado a bajarle la carga impositiva y a nosotros a integrar aún más el sistema público privado en materia de internación”.

El mandatario destacó que las reducciones de impuestos son selectivas, enfocándose en sectores clave como el de la salud, donde la rebaja de ingresos brutos en internación será a tasa cero, y en servicios ambulatorios se reducirá a medio punto. Este esfuerzo, aunque implica una pérdida de ingresos para el Gobierno, que estima en unos 3.400 millones de pesos, es visto como una inversión para mejorar la integración del sistema de salud en la provincia.

Luego, Cornejo también hizo hincapié en que, mientras el Gobierno Nacional no está reduciendo impuestos, Mendoza está haciendo un esfuerzo doble al ofrecer estas exenciones. “Estamos bajando o eliminando algunos temas de sellos en contratos que ustedes firmen, también allí estamos bajando impuestos”, puntualizó.

Por su parte, Rodolfo Montero resaltó la manera en la que el Gobierno provincial va a colaborar con las clínicas de alta complejidad. “En el trabajo en conjunto entre el sector público y privado se han definido una serie de temas que hemos ido abordando a lo largo del año”, sostuvo, y agregó que uno de esos puntos es ver cómo desde el Gobierno provincial “podemos colaborar con las clínicas, sobre todo las de altas complejidad con internación y áreas cerradas como terapia o neonatología. Esto se debe porque el nivel de costos ha aumentado muchísimo en los últimos dos o tres años y no han podido impactar eso en sus valores de servicio”.