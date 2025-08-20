20 de agosto de 2025 - 15:02

Quiso adoptar una gata en Buenos Aires y la rechazaron por un insólito motivo: "Sos mileísta"

Una joven de 30 años compartió la insólita historia y se volvió viral. Desde el centro de adopción desmintieron los hechos, pero se negaron a hacer declaraciones. La implicada compartió fotos de los chats.

Lucía y su pareja iba a adoptar una gata en Palermo, pero fueron descartados por apoyar el Gobierno de Milei.



Clarín
Los Andes


Una joven de 30 años denunció en redes sociales que fue rechazada en el proceso de adopción de una gatita por su posición política. Según contó, la mujer que tenía a los animales en tránsito revisó sus perfiles, vio publicaciones a favor del Gobierno de Milei y decidió frenar la entrega.

Lucía Evelin, la muchacha implicada, asegura que incluso le habían confirmado la adopción y hasta le recomendaron la lista de insumos para recibir el animal. Sin embargo, todo cambió cuando compartió sus redes: “Me dijeron que el problema era que era mileísta. No lo podía creer”, relató en diálogo con Clarín.

“Apoyar el odio y la crueldad afecta al gato”, le dijeron

El episodio ocurrió en Palermo, donde Lucía y su pareja buscaban una mascota para su nuevo depto. La joven, amante de los animales desde chica, encontró a la gatita a través de un grupo de adopciones en redes sociales y contactó a la mujer miembro de “Silvia Adopciones”.

Tras las consultas habituales y los pasos de rutina -formulario, fotos del hogar y medidas de seguridad-, le confirmaron que la adopción estaba aprobada. Con todo listo para recibirla, compró la camita, alimento y algunos accesorios para la nueva integrante. Pero el entusiasmo duró poco.

Al revisar sus redes sociales, la rescatista le envió un mensaje inesperado: “Hay un solo problema: sos mileísta. Qué tremendo… Eso afecta al gatito”. Sorprendida, Lucía le preguntó “qué tenía que ver eso”, y recibió una respuesta insólita: “Es fuerte apoyar al Gobierno. Hay mucho odio y crueldad”.

Y la mujer continuó: “Uno piensa si alguien apoya eso, ¿será bueno con el gatito? Porque hay mucha violencia, insultos, malas palabras, falta de derechos y muchas más barbaridades. Una persona que apoya eso, ¿será buena y amorosa con el gatito? Esa es la relación que hago”.

Palermo









Se cortó la comunicación: “Me parece delirante”

Lucía intentó explicarle que tanto ella como su pareja eran personas responsables y que estaban listas para darle amor al animal. Sin embargo, la comunicación se cortó y nunca más obtuvo respuestas. Desde el lugar de adopción desmintió la acusación y prefirió no dar declaraciones públicas sobre el caso

“Me sentí bastante discriminada, más que nada encasillada en un estereotipo que ella se imaginó. Me preocupa que haya una persona que transita gatos y que ponga filtros políticos para decidir si una persona puede adoptar o no. Me parece algo delirante”, explica la joven.

