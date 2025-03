¿Qué pasó con el avión de Aerolíneas que debió sobrevolar casi una hora?: las principales hipótesis

Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que debía durar apenas 40 minutos se vio envuelto en un insólito incidente luego de que la torre de control del Aeropuerto de Sauce Viejo no respondiera a las comunicaciones.

Este viernes, en medio de la investigación, se reveló la principal hipótesis sobre lo que ocurrió con los operarios de la torre de control: no había personal en su puesto al momento de autorizar el aterrizaje, lo que obligó al avión a permanecer casi una hora sobrevolando la zona antes de poder descender.

El avión, un Embraer con matrícula LV-CHQ, había despegado del Aeroparque Jorge Newbery a las 7:18 AM con destino a Santa Fe. Sin embargo, al intentar contactar con la torre de Sauce Viejo para recibir instrucciones de aterrizaje, no obtuvo respuesta. Según datos de Flight Radar, la aeronave, que debía tocar tierra a las 8:10 AM, finalmente lo hizo recién a las 8:57, tras casi 50 minutos de demora.