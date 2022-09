Protesta de personas con discapacidad, familiares y prestadores médicos por la falta de pago

Un grupo de personas entre prestadores médicos y familiares de personas con discapacidad se concentraron este miércoles en el Nudo Vial y marchan hacia la Casa de Gobierno en reclamo a la demora del pago de los servicios médicos por parte de las obras sociales. Los damnificados reclaman que esta situación se debe a los recortes en Salud, pero desde Nación insisten en que hubo retrasos pero no quita de fondos para esta área.

La concentración comenzó a las 10 en el sector del Nudo Vial y el predio de la Virgen para luego avanzar hacia la zona de Gobernación, donde terminará la manifestación

.

“Hay un grupo de padres que no sabemos que hacer. Los derechos de nuestros hijos, que son niños y adolescentes necesitan de estas prestaciones. Gracias por darnos el espacio, golpeé puertas pero sentimos un abandono”, dijo una mamá que estaba en el reclamo, en declaraciones de Aurora Argentina.

Por su parte, una profesional que no cobra desde junio afirmó: “Hay obras sociales que nos están debiendo abril y mayo y estamos esperando la mayor parte de junio y nos dicen que no hay fondos y que la Superintendencia no está liberando los pagos. Esperamos una respuesta porque ya no damos más, yo soy socia en un instituto de Rehabilitación en niños y este mes no hemos podido pagar alquiler, tampoco a la empleada que nos ayudaba con la limpieza. Es la primera vez en 15 años que me uno a este reclamo”, dijo visiblemente angustiada.

En las últimas horas, los presidentes de bloque de diputados de Juntos por el Cambio y quienes integran la comisión de Discapacidad, se sumaron al reclamo por el retraso en los pagos a los profesionales que trabajan en discapacidad y exigieron al Gobierno nacional: “Las personas con discapacidad deben ser prioritarias”.

La problemática toca de cerca a transportistas, kinesiólogos, terapeutas, psicopedagogos, fonoaudiólogos y docentes.

“La última semana ha sido por demás angustiante para las personas con discapacidad y sus familias. La incertidumbre generada, además de la angustia social manifestada en las movilizaciones que hemos observado, representa una irresponsabilidad política carente de sensibilidad”, señalaron desde JxC.

A la par de las marchas, Comisión de Discapacidad se reunirá con organizaciones y familiares de damnificados para tomar conocimiento de sus reclamos.